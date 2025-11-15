A Seleção Brasileira conquistou um resultado importante na tarde deste sábado,15, ao vencer o Senegal por 2 a 0 em um amistoso internacional disputado no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Mais do que a vitória, a partida marcou o primeiro triunfo do Brasil sobre os "Leões de Teranga" na história e teve como grande destaque o talento de Franca, Estêvão Willian.
O jovem atacante de 18 anos, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, foi o responsável por abrir o caminho para a vitória brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil quebrou um tabu e também encerrou uma longa invencibilidade de 26 jogos da seleção senegalesa.
Domínio e eficiência
A Seleção Brasileira iniciou a partida com intensidade. Antes mesmo do primeiro gol, o Brasil já havia criado chances claras, acertando a trave do goleiro Mendy em duas oportunidades com o atacante Matheus Cunha.
A pressão surtiu efeito aos 27 minutos do primeiro tempo. Após uma bola rebatida na área senegalesa, a sobra ficou limpa para Estêvão. O jovem francano não titubeou e finalizou com força para estufar as redes, marcando o primeiro gol do Brasil e seu quarto gol nos últimos cinco jogos pela seleção.
O gol de Estêvão incendiou a equipe, que seguiu no controle. Não demorou para o Brasil ampliar a vantagem. Aos 35 minutos, em uma cobrança de falta ensaiada, Rodrygo alçou a bola na área e encontrou Casemiro. O capitão dominou com categoria e bateu colocado para fazer o 2 a 0, placar que se manteve até o intervalo.
Na segunda etapa, o Brasil administrou o resultado, e o jogo se tornou mais físico e truncado. O Senegal tentou diminuir, mas parou na defesa bem postada do Brasil, que hoje contou com Éder Militão atuando de forma segura na lateral-direita.
'Vivendo minha melhor fase'
Autor do gol que abriu o placar e eleito um dos melhores em campo, Estêvão Willian falou na saída do gramado. O francano celebrou o momento que vive e agradeceu a oportunidade de representar o país.
"Graças a Deus, estão acontecendo coisas boas. Estou vivendo isso com a minha família também, porque é algo que eu sempre sonhei: representar minha seleção, meu clube, da melhor forma possível. Acho que desde que eu comecei, essa é a minha melhor fase, então agradeço muito a Deus por esse tempo da minha vida. É continuar trabalhando todos os dias pra que as coisas continuem acontecendo."
Questionado sobre a acirrada disputa por posições no ataque da Seleção, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo, Estêvão afirmou que vê a concorrência como algo positivo para o grupo e para sua própria evolução.
"Ah, fico muito feliz. Eu acho que não é só bom pra mim, mas pra todo mundo, pra Seleção Brasileira ter jogadores de alta qualidade que disputam condições. Claro que eu dou o melhor todos os dias, me dedico bastante aqui na Seleção quanto no clube pra mim estar aqui, porque é um lugar que eu gosto, um lugar que eu amo. A Seleção Brasileira é tudo pra mim."
Por fim, o jovem de 18 anos destacou a importância de trabalhar com o técnico Carlo Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos da história, a quem rasgou elogios.
"Eu fico muito feliz por Deus ter colocado ele na minha vida. Ele é um treinador espetacular, uma pessoa incrível, que no dia a dia conversa comigo, me ensina e me dá conselhos. Então, é um cara que com certeza vem me ajudado bastante, e agora é seguir e trabalhar pra que as coisas deem certo."
