A Seleção Brasileira conquistou um resultado importante na tarde deste sábado,15, ao vencer o Senegal por 2 a 0 em um amistoso internacional disputado no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Mais do que a vitória, a partida marcou o primeiro triunfo do Brasil sobre os "Leões de Teranga" na história e teve como grande destaque o talento de Franca, Estêvão Willian.

O jovem atacante de 18 anos, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, foi o responsável por abrir o caminho para a vitória brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil quebrou um tabu e também encerrou uma longa invencibilidade de 26 jogos da seleção senegalesa.

Domínio e eficiência

A Seleção Brasileira iniciou a partida com intensidade. Antes mesmo do primeiro gol, o Brasil já havia criado chances claras, acertando a trave do goleiro Mendy em duas oportunidades com o atacante Matheus Cunha.