Mulher morre após carro capotar e corpo ser lançado em rodovia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Artesp
Carro ficou destruído após o acidente; vítima não resistiu
Carro ficou destruído após o acidente; vítima não resistiu

Uma mulher morreu vítima de um acidente registrado na noite de sexta-feira, 14, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Aramina. O caso aconteceu por volta das 21h45, no trecho do km 431, sentido sul.

Segundo informações apuradas, a condutora de um Chevrolet Astra perdeu o controle da direção, atingiu a defensa metálica no canteiro central e capotou na via. Com o impacto, o veículo ficou tombado e a motorista foi arremessada para fora do carro, sofrendo ferimentos graves.

Equipes de resgate da concessionária responsável pelo trecho e da Polícia Militar Rodoviária prestaram atendimento no local. A vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro de Aramina, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada logo após ser socorrida.

O trânsito no trecho seguiu normalmente, já que não houve necessidade de interdição total da pista. As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas. A identificação da vítima não foi divulgada.

