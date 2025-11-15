Uma mulher morreu vítima de um acidente registrado na noite de sexta-feira, 14, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Aramina. O caso aconteceu por volta das 21h45, no trecho do km 431, sentido sul.

Segundo informações apuradas, a condutora de um Chevrolet Astra perdeu o controle da direção, atingiu a defensa metálica no canteiro central e capotou na via. Com o impacto, o veículo ficou tombado e a motorista foi arremessada para fora do carro, sofrendo ferimentos graves.

Equipes de resgate da concessionária responsável pelo trecho e da Polícia Militar Rodoviária prestaram atendimento no local. A vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro de Aramina, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada logo após ser socorrida.