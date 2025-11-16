A banda Projeto X, formada em Franca, gravou nesta semana um EP com três faixas. O material marca a nova fase do grupo, que completa 10 anos de atividade em 2026. O registro audiovisual foi gravado na quarta-feira, 12.
Com nove anos de estrada, o Projeto X passou por mudanças na formação, ampliou repertório e se consolidou em eventos da região.
O grupo começou em bares e pequenas festas, ganhou espaço em aniversários, formaturas e eventos corporativos, e hoje também participa de carnavais na Alta Mogiana e no Sul de Minas. A banda já levou shows para cidades como São Paulo, Ubatuba e Sorocaba.
O vocalista Murilo Mello afirma que a proposta da banda sempre foi oferecer um formato diferente de apresentação.
“A gente desce do palco, interage com o público e coloca as pessoas para participar. Isso acabou virando uma característica do grupo”, diz.
Além do EP, foram gravados videoclipes que devem ser lançados em breve.
O grupo pretende divulgar o material nas próximas semanas.
