MÚSICA

Banda Projeto X de Franca grava EP para celebrar os 10 anos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Grupo durante a gravação do EP na última quarta-feira, 12
Grupo durante a gravação do EP na última quarta-feira, 12

A banda Projeto X, formada em Franca, gravou nesta semana um EP com três faixas. O material marca a nova fase do grupo, que completa 10 anos de atividade em 2026. O registro audiovisual foi gravado na quarta-feira, 12.

Com nove anos de estrada, o Projeto X passou por mudanças na formação, ampliou repertório e se consolidou em eventos da região.

O grupo começou em bares e pequenas festas, ganhou espaço em aniversários, formaturas e eventos corporativos, e hoje também participa de carnavais na Alta Mogiana e no Sul de Minas. A banda já levou shows para cidades como São Paulo, Ubatuba e Sorocaba.

O vocalista Murilo Mello afirma que a proposta da banda sempre foi oferecer um formato diferente de apresentação.

“A gente desce do palco, interage com o público e coloca as pessoas para participar. Isso acabou virando uma característica do grupo”, diz.

Além do EP, foram gravados videoclipes que devem ser lançados em breve.

O grupo pretende divulgar o material nas próximas semanas.

