A luta de um grupo de mães de Franca e região para tirar as altas habilidades/superdotação (AH/SD) da invisibilidade resultou na criação de um Projeto de Lei na Câmara Municipal. A proposta, apresentada pelo vereador Bombeiro Walker (PL), institui o "Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Superdotação" e a campanha de conscientização "10 de Agosto - Dia da Superdotação".

A mobilização, que hoje une cerca de 25 famílias, nasceu da dificuldade diária de mães que não encontravam amparo ou compreensão para os desafios de seus filhos. Os relatos descrevem crianças com desenvolvimento intelectual precoce, mas que sofrem com questões sociais, emocionais e sensoriais severas.

'Não é gênio, é desafio'

Os depoimentos das mães revelam que a superdotação está longe do estereótipo do "gênio" de cinema. Edna, mãe de João Eduardo, de 12 anos, explica o que é a "assincronia": o cognitivo da criança está muito acima da idade, mas o emocional está compatível ou até abaixo.