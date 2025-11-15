Foi lançado nessa sexta-feira, 14, no auditório da OAB, o livro ‘Franca-200 anos’, celebração ao bicentenário da cidade. A seleção dos textos coube a Carlos Roberto Goulart, atual presidente da Academia Francana de Letras. Carogo, como é mais conhecido, empenhou-se em reunir autores que desejaram saudar Franca. Sem seu entusiasmo e determinação, a obra não teria existido. Ele mesmo comparece com três textos.

O primeiro deles cumpre a função de mostrar o gênero do livro que motivou o trabalho e as expectativas que marcaram a execução. Em certa altura de “Palavras do Organizador”, ele revela: “Queríamos que essa fosse mais que uma coletânea – e sim um encontro de vozes, ousando falar de Franca com sensibilidade (...)” Linhas além, em tom de agradecimento aos que aceitaram seu convite para integrar o livro, conclui: “Juntos construiremos uma antologia que permanecerá como testemunho de tudo aquilo que nos faz humanos (...)”

Apreciador de literatura brasileira, incentivador dos poetas locais, ciente de que curadoria é trabalho que pede cuidado na edição, Carogo fez uso de seu discernimento ao sugerir a diferença de dois substantivos comumente usados como sinônimos: coletânea e antologia. De forma delicada, mas assertiva, deixou evidenciado que os termos guardam distinções conceituais. Assim, se dermos um passo etimológico e resgatarmos origens junto aos dicionários que registram a gênese das palavras, encontraremos ‘coletânea’ nascendo do particípio passado do verbo ‘colligere’, que traz a implícita ideia de ‘juntar’. Quanto à ‘antologia’, nos devolve raízes profundas no grego, onde constituía frase com sentido de ‘coleção de flores’, o que aliás a levou ao latim ‘florilegium’. Num caso e em outro, reunião ou coleção, os vocábulos foram reafirmando com o tempo a ideia comum de pluralidade. Entretanto, a semântica não perdeu sua essência, e um aspecto básico de diferenciação se manteve.