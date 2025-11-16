A região de Franca terá um crescimento de 133,9% no número de alunos da rede estadual matriculados no Ensino Médio Técnico. O número saltará de 1.202 estudantes neste ano para 2.812 no ano que vem. Além disso, o número de escolas estaduais na região que oferecem a modalidade profissionalizante passará de 20 para 31.

Os dados fazem parte da expansão do ensino profissional anunciada pelo Governo de São Paulo na quinta-feira, 13. Em todo o estado, o número de alunos na modalidade quase dobrará, passando de 124 mil para 231 mil.

"A partir do ano que vem, o Estado de São Paulo terá muito mais alunos com dupla formação", afirmou o governador Tarcísio de Freitas, destacando que os cursos estão conectados com a vocação econômica do estado, como o agronegócio e a indústria.

328 alunos da região recebem Bolsa Estágio