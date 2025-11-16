A região de Franca terá um crescimento de 133,9% no número de alunos da rede estadual matriculados no Ensino Médio Técnico. O número saltará de 1.202 estudantes neste ano para 2.812 no ano que vem. Além disso, o número de escolas estaduais na região que oferecem a modalidade profissionalizante passará de 20 para 31.
Os dados fazem parte da expansão do ensino profissional anunciada pelo Governo de São Paulo na quinta-feira, 13. Em todo o estado, o número de alunos na modalidade quase dobrará, passando de 124 mil para 231 mil.
"A partir do ano que vem, o Estado de São Paulo terá muito mais alunos com dupla formação", afirmou o governador Tarcísio de Freitas, destacando que os cursos estão conectados com a vocação econômica do estado, como o agronegócio e a indústria.
328 alunos da região recebem Bolsa Estágio
O crescimento do ensino técnico é impulsionado pelo programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que conecta os estudantes a empresas parceiras. Na região de Franca, 328 alunos já estão beneficiados pelo programa, recebendo bolsas que podem chegar a R$ 851,46.
Pelo BEEM, a Secretaria da Educação (Seduc-SP) realiza o pagamento das bolsas nos primeiros seis meses, e após esse período, os estudantes podem ser efetivados pelas empresas. A meta estadual é saltar dos atuais 9 mil estagiários para 30 mil em 2026.
Escolas da Região são destaque
Durante o anúncio, o governo celebrou as escolas com mais estagiários contratados pelo BEEM. Na região administrativa de Franca, quatro escolas estaduais estão entre as 50 unidades de ensino com mais alunos beneficiados em todo o estado:
- EE 'Antônio Francisco D’Ávila' (Ipuã): 54 estagiários
- EE 'Capitão Antônio Justino Falleiros' (Ituverava): 39 estagiários
- EE 'Doutor José Vicente Machado Netto' (Pedregulho): 34 estagiários
- EE 'Oswaldo Ribeiro Junqueira' (Orlândia): 32 estagiários
Como funciona
Os alunos da rede estadual têm a formação técnica profissional de quatro formas: com professores da própria Seduc, com professores das Etecs (nas escolas estaduais), ou em unidades do Senai e Senac, em contraturno.
São 11 cursos oferecidos diretamente nas escolas (como Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio e Enfermagem) e 60 formações diferentes contando as parcerias.
Para participar do BEEM, o aluno deve estar na 2ª ou 3ª série do itinerário técnico, ter no mínimo 16 anos, frequência acima de 85% e ter participado do Provão Paulista no ano anterior.
