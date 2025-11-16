O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo de estágio para estudantes do ensino médio. Há vagas disponíveis para cartórios eleitorais em Franca e em diversas cidades da região, como Ribeirão Preto (5 vagas), Orlândia (2 vagas), Sertãozinho (2 vagas), Bebedouro, Guaíra, Jaboticabal e Miguelópolis.

Os interessados têm agora até a próxima segunda-feira, 17 de novembro, para se cadastrar gratuitamente no site responsável pela gestão do programa, clicando aqui.

Bolsa e Prova

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 550, além de um auxílio-transporte no valor diário de R$ 10.