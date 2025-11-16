O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo de estágio para estudantes do ensino médio. Há vagas disponíveis para cartórios eleitorais em Franca e em diversas cidades da região, como Ribeirão Preto (5 vagas), Orlândia (2 vagas), Sertãozinho (2 vagas), Bebedouro, Guaíra, Jaboticabal e Miguelópolis.
Os interessados têm agora até a próxima segunda-feira, 17 de novembro, para se cadastrar gratuitamente no site responsável pela gestão do programa, clicando aqui.
Bolsa e Prova
O valor da bolsa-auxílio é de R$ 550, além de um auxílio-transporte no valor diário de R$ 10.
O processo seletivo constará de uma prova on-line de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, agendada para o dia 23 de novembro. A avaliação será composta por 30 questões, divididas igualmente entre língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais/atualidades.
Ao todo, no estado, são 197 vagas distribuídas entre as zonas eleitorais (interior e capital) e 13 para a sede do Tribunal. O edital prevê a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros.
