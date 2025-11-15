O Grupo Técnico de Urgência, composto por membros da Secretaria de Saúde de Franca, Departamento Regional de Saúde (DRS-VIII) e Santa Casa, convocou uma reunião para discutir o grave impacto do trânsito na saúde e na sociedade francana. O encontro ocorreu na última quinta-feira, 13, na sede do DRS.

A preocupação central é o crescimento no número de ocorrências, que está afetando diretamente a taxa de ocupação de leitos nos hospitais da cidade.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, alertou para a gravidade da situação. "As vítimas de acidentes ficam internadas por tempo indeterminado, o que impossibilita a transferência de pacientes que estão aguardando vaga nas unidades de urgência e emergência para um ambiente hospitalar", explicou.

Força-Tarefa será criada