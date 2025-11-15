O Grupo Técnico de Urgência, composto por membros da Secretaria de Saúde de Franca, Departamento Regional de Saúde (DRS-VIII) e Santa Casa, convocou uma reunião para discutir o grave impacto do trânsito na saúde e na sociedade francana. O encontro ocorreu na última quinta-feira, 13, na sede do DRS.
A preocupação central é o crescimento no número de ocorrências, que está afetando diretamente a taxa de ocupação de leitos nos hospitais da cidade.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, alertou para a gravidade da situação. "As vítimas de acidentes ficam internadas por tempo indeterminado, o que impossibilita a transferência de pacientes que estão aguardando vaga nas unidades de urgência e emergência para um ambiente hospitalar", explicou.
Força-Tarefa será criada
Diante deste cenário, a proposta é compor um grupo de trabalho unificado para criar ações de conscientização e respeito às leis de trânsito, visando a prevenção de acidentes.
A reunião contou com uma ampla gama de representantes da sociedade, incluindo a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), São Joaquim Hospital e Maternidade/Unimed Franca, Polícia Militar, Secretaria de Segurança e até empresas de aplicativos de delivery.
Ricardo Bessa, diretor do DRS-VIII, afirmou que o assunto tem um "impacto dramático" na vida das pessoas e na assistência médica. "O objetivo é unirmos forças com os diversos segmentos da sociedade para ver o que pode ser feito, no ponto de vista de campanhas de educação e fiscalização", destacou.
O capitão da Polícia Militar, Luciano Pereira, reforçou a preocupação, citando que "diariamente, são atendidas várias ocorrências de acidentes" e que o mais preocupante é o "impacto social muito grande" quando há vítimas.
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, completou: "A sociedade está clamando por uma resposta. Os hospitais estão preocupados já com os leitos esgotados. Vamos contribuir com uma campanha de conscientização".
Uma nova reunião foi agendada para os próximos 15 dias, quando o grupo iniciará o planejamento e a definição de um plano de trabalho com ações de curto, médio e longo prazo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.