Os interessados terão agora até o dia 12 de dezembro, às 9h30, para apresentar suas propostas. O processo é realizado exclusivamente no formato on-line, através do site https://www. portaldecompraspublicas.com. br/.

Após apenas três dos 26 boxes e quiosques serem arrematados, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento abriu novo prazo para os interessados em alugar os espaços do futuro Mercado Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que funcionará no histórico prédio da Mogiana, na Estação, em Franca .

O edital, que foi republicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 14, detalha a planta baixa com a localização de cada espaço: boxes, quiosques e uma área destinada a funcionar como bar/café. Os acessos ao público ficarão voltados para a avenida Bernardino Pucci e para a rua Frei Germano, em frente à Praça Sabino Loureiro.

Regras e espaços

De acordo com as regras da concorrência, os boxes deverão priorizar a venda de hortifrútis e produtos agrícolas em geral. Já os quiosques, que são menores, deverão abrigar comércios como artesanato ou gastronomia. Podem participar da licitação produtores rurais ou empresas com documentação regularizada.

Plantão de dúvidas

Para auxiliar os interessados no processo, que é totalmente eletrônico, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento iniciará um novo sistema de plantão a partir da próxima semana.