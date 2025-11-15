15 de novembro de 2025
CICLISMO

Passeio Rural deste domingo fará a 'Trilha do Bambuzal'

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipe do passeio ciclístico de Franca
A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza neste domingo, 16, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural. O evento busca o incentivo ao esporte e a socialização entre os amantes do pedal.

O encontro dos ciclistas está marcado para as 7h15, em um posto de combustíveis localizado na rodovia Cândido Portinari, no km 406. A saída para o percurso será pontualmente às 7h30.

Nesta edição, os ciclistas farão a Trilha do Bambuzal, um percurso pela região.

O evento é aberto a toda a população. A organização orienta que os participantes utilizem equipamentos de proteção essenciais, como capacete, e também levem protetor solar e água, visando garantir mais segurança e conforto durante o trajeto.

