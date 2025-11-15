A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza neste domingo, 16, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural. O evento busca o incentivo ao esporte e a socialização entre os amantes do pedal.

O encontro dos ciclistas está marcado para as 7h15, em um posto de combustíveis localizado na rodovia Cândido Portinari, no km 406. A saída para o percurso será pontualmente às 7h30.

Nesta edição, os ciclistas farão a Trilha do Bambuzal, um percurso pela região.