A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza neste domingo, 16, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural. O evento busca o incentivo ao esporte e a socialização entre os amantes do pedal.
O encontro dos ciclistas está marcado para as 7h15, em um posto de combustíveis localizado na rodovia Cândido Portinari, no km 406. A saída para o percurso será pontualmente às 7h30.
Nesta edição, os ciclistas farão a Trilha do Bambuzal, um percurso pela região.
O evento é aberto a toda a população. A organização orienta que os participantes utilizem equipamentos de proteção essenciais, como capacete, e também levem protetor solar e água, visando garantir mais segurança e conforto durante o trajeto.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.