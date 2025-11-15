15 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
NESTE DOMINGO

Parque dos Trabalhadores sedia 4º Festival de Beach Tennis

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Alunos da Prefeitura, durante aulas de Beach Tennis
O Parque dos Trabalhadores de Franca recebe neste domingo, 16, o 4º Festival de Beach Tennis. O evento, organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura, tem início às 8 horas e a entrada é gratuita para o público.

O festival reunirá jovens e adultos que frequentam as aulas gratuitas oferecidas pela Prefeitura, abrangendo as categorias iniciantes mista masculina e feminina.

Durante a atividade, os participantes serão organizados em grupos, divididos por faixa etária e nível de habilidade, para a realização dos jogos.

A Prefeitura mantém aulas gratuitas de beach tennis no próprio Parque dos Trabalhadores e também no Poliesportivo. As turmas ocorrem durante a semana, nos períodos da manhã e tarde.

O Parque dos Trabalhadores está localizado na Alameda Vicente Leporace, 4.655, no Parque dos Pinhais.

