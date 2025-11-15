Franca realiza neste sábado, 15, e domingo, 16, o tradicional Festival de Gala de Ginástica Artística e Rítmica. O evento, que tem entrada gratuita, acontece no ginásio "Pedrocão" - rua dos Pracinhas, Residencial Paraíso -, com início programado para as 18h30 nos dois dias.

A atividade marca a conclusão da temporada de treinamento dos alunos atendidos pela Prefeitura de Franca, por meio das escolinhas de iniciação esportiva.

Ciclo da Vida

Para celebrar o fim do ciclo de treinos, as apresentações deste ano terão como tema o "ciclo da vida", abordando desde a infância até a terceira idade.