Franca realiza neste sábado, 15, e domingo, 16, o tradicional Festival de Gala de Ginástica Artística e Rítmica. O evento, que tem entrada gratuita, acontece no ginásio "Pedrocão" - rua dos Pracinhas, Residencial Paraíso -, com início programado para as 18h30 nos dois dias.
A atividade marca a conclusão da temporada de treinamento dos alunos atendidos pela Prefeitura de Franca, por meio das escolinhas de iniciação esportiva.
Ciclo da Vida
Para celebrar o fim do ciclo de treinos, as apresentações deste ano terão como tema o "ciclo da vida", abordando desde a infância até a terceira idade.
Mais de 1.000 crianças e adolescentes subirão ao palco para apresentar coreografias especialmente preparadas, que buscarão expressar, "por meio do movimento e da emoção, as diferentes fases da existência humana".
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.