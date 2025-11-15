15 de novembro de 2025
Gala de Ginástica celebra ciclo da vida no Pedrocão, neste sábado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
São esperados mais de 1000 alunos se apresentando neste fim de semana, em Franca
São esperados mais de 1000 alunos se apresentando neste fim de semana, em Franca

Franca realiza neste sábado, 15, e domingo, 16, o tradicional Festival de Gala de Ginástica Artística e Rítmica. O evento, que tem entrada gratuita, acontece no ginásio "Pedrocão" - rua dos Pracinhas, Residencial Paraíso -, com início programado para as 18h30 nos dois dias.

A atividade marca a conclusão da temporada de treinamento dos alunos atendidos pela Prefeitura de Franca, por meio das escolinhas de iniciação esportiva.

Ciclo da Vida

Para celebrar o fim do ciclo de treinos, as apresentações deste ano terão como tema o "ciclo da vida", abordando desde a infância até a terceira idade.

Mais de 1.000 crianças e adolescentes subirão ao palco para apresentar coreografias especialmente preparadas, que buscarão expressar, "por meio do movimento e da emoção, as diferentes fases da existência humana".

