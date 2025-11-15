O tempo vai mudar em Franca neste fim de semana. Após dias de calor e tempo seco, a instabilidade retorna e traz volumes significativos de chuva, que devem somar mais de 16 mm até segunda-feira, 17. A previsão da Climatempo indica risco de temporal para o domingo, 16.
Neste sábado, 15, o sol ainda aparece entre muitas nuvens, mas o tempo já fica instável. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com um volume esperado de 1,4 mm. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.
O domingo, 16, será de alerta e tempo fechado. A previsão é de um dia nublado, com chuva já pela manhã. A instabilidade aumenta e há risco de temporal durante a tarde, com a noite permanecendo chuvosa. Este será o dia com o maior volume, acumulando 7,2 mm, e a chance de precipitação é de 76%. As temperaturas caem ligeiramente, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.
A instabilidade continua no início da próxima semana. A segunda-feira, 17, também será de tempo chuvoso. O sol aparece pouco e há previsão de chuva rápida a qualquer momento do dia e da noite, somando mais 7,7 mm. As temperaturas continuam caíndo, com mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.
