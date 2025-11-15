Veja o obituário deste sábado, 15, em Franca:

Nome: Suely Aparecida Elesbom

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: A definir

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Pavão Chinaglia

Idade: 89 anos

Local do velório: São Vicente - Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 15h30