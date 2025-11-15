Veja o obituário deste sábado, 15, em Franca:
Nome: Suely Aparecida Elesbom
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: A definir
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria Pavão Chinaglia
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Milton Nunes Soares
Idade: 71 anos
Local do velório: Santo agostinho - Sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
