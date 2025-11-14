O empresário Thomaz Licursi Júnior, de 87 anos, morreu nesta sexta-feira, 14, após ficar internado. Thomazinho, como era conhecido, deixou sua mulher Tânia Mara Garcia Licursi e os filhos Thomaz Licursi Neto, Túlio Garcia Licursi e Talita Garcia Licursi.

Thomazinho, como era chamado, foi um dos fundadores do Grupo Amazonas, tradicional indústria de componentes de borracha para calçados de Franca.

Além da atividade empresarial, Thomazinho era apreciador de música e gravou um CD intitulado "Boêmio Sonhador", interpretando 12 boleros, entre eles clássicos como "Bésame Mucho", "La Barca" e "Quizás, Quizás, Quizás".