Um entregador de 36 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 14, após se envolver em um acidente com um carro na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. A batida foi filmada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que um carro saiu de uma vaga de estacionamento e deu ré. O entregador apareceu na imagem no sentido bairro-Centro, quando não percebeu o carro e o atingiu na traseira.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos graves no braço. A parte traseira do carro ficou destruída. No carro, ninguém se feriu.