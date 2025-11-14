14 de novembro de 2025
Motorista sai de estacionamento e provoca acidente na São Vicente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista no momento da batida na traseira de carro que saía de estacionamento na avenida São Vicente
Motociclista no momento da batida na traseira de carro que saía de estacionamento na avenida São Vicente

Um entregador de 36 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 14, após se envolver em um acidente com um carro na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. A batida foi filmada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que um carro saiu de uma vaga de estacionamento e deu ré. O entregador apareceu na imagem no sentido bairro-Centro, quando não percebeu o carro e o atingiu na traseira.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos graves no braço. A parte traseira do carro ficou destruída. No carro, ninguém se feriu.

O trabalhador foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Franca. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde do paciente.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local auxiliou nos primeiros socorros junto com populares e sinalizou a avenida até a remoção da vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado e uma das faixas foi interditada, mas não houve registro de lentidão na avenida.

