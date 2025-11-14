Um entregador de 36 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 14, após se envolver em um acidente com um carro na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. A batida foi filmada por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que um carro saiu de uma vaga de estacionamento e deu ré. O entregador apareceu na imagem no sentido bairro-Centro, quando não percebeu o carro e o atingiu na traseira.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos graves no braço. A parte traseira do carro ficou destruída. No carro, ninguém se feriu.
O trabalhador foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Franca. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde do paciente.
Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local auxiliou nos primeiros socorros junto com populares e sinalizou a avenida até a remoção da vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado e uma das faixas foi interditada, mas não houve registro de lentidão na avenida.
