O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgaram, na tarde desta sexta-feira, 14, a atualização dos resultados da Operação Prisma, deflagrada contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que estavam agindo em Franca e região.
De acordo com o relatório consolidado da operação, foram expedidos 34 mandados de prisão, dos quais 23 foram efetivamente cumpridos, resultando na detenção de alvos distribuídos entre Franca e municípios da região. Oito pessoas seguem foragidas e uma morreu.
Leia mais: Veja nomes dos 31 alvos acusados de ligação com o PCC em Franca
"Agradeço mais uma vez à Polícia Militar do Estado de São Paulo pela parceria. Uma operação que demonstra que o combate, numa atuação conjunta, numa situação integrada, é muito mais eficaz. E aqui, na região de Franca e Ribeirão Preto, isso tem se tornado cada vez mais comum. Temos tido êxito com essas operações", disse o promotor Rafael Piola, em vídeo divulgado pela Polícia Militar.
Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, foi morto durante o cumprimento de um dos mandados. Segundo a Polícia Militar, Matheus teria reagido ao cumprimento e partido para cima da equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). Ele estava em sua casa, na rua Osvaldo David, no bairro City Petrópolis.
Itens apreendidos
As equipes policiais também cumpriram 36 mandados de busca e apreensão. No total, foram apreendidos: 79 aparelhos celulares, 6 balanças de precisão, 3 pen drives, 1 notebook, 2 cadernos de anotações, diversas porções de drogas (maconha, cocaína e crack), uma arma de fogo calibre .357 com 6 munições e um veículo produto de furto recuperado.
"Esse é o objetivo. Nós estamos lutando diariamente para enfraquecer o crime [...] e principalmente atuar em um aspecto financeiro ligado ao crime, na lavagem de dinheiro, na agiotagem, para que a gente consiga enfraquecer o tráfico de drogas, que é tão pernicioso para a nossa sociedade", disse o coronel da Polícia Militar Rodrigo Quintino.
Mobilização
A operação mobilizou 189 policiais militares, contando com apoio de 62 viaturas, equipes do Baep, Força Tática, policiamento territorial, além do emprego de 5 aeronaves remotamente pilotadas (drones) e 1 helicóptero, garantindo cobertura aérea e vigilância operacional durante o cumprimento das ordens judiciais.
Todos os presos foram encaminhados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde outra operação para levá-los até a cadeia foi montada pela Polícia Civil, com o apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais).
