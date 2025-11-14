O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgaram, na tarde desta sexta-feira, 14, a atualização dos resultados da Operação Prisma, deflagrada contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que estavam agindo em Franca e região.

De acordo com o relatório consolidado da operação, foram expedidos 34 mandados de prisão, dos quais 23 foram efetivamente cumpridos, resultando na detenção de alvos distribuídos entre Franca e municípios da região. Oito pessoas seguem foragidas e uma morreu.

