A Emeb “Profa. Maria Brizabela Bruxellas Zinader”, no Jardim Luíza, em Franca, promoveu uma mostra cultural nesta sexta-feira, 14. O tema abordado foi “Vozes da Terra. Cores do Povo”, com referência à história das origens africanas.

O evento começou às 9h30 e recebeu os pais e responsáveis de alunos da instituição. O ambiente estava totalmente decorado, cheio de cores e referências à cultura africana. Símbolos Adinkras, grafismos com urucum, africanidades, Baobá: A Árvore da Vida, Livro de Obax e releituras das culturas africana e indígena foram expostos no local.

"Essa mostra foi pensada para apresentar a riqueza cultural. Para que os alunos pudessem vivenciar isso, tocando e participando das brincadeiras, tendo essa experiência com a arte e principalmente com a arte africana e com a arte indígena, que está na nossa essência", explicou a coordenadora Daiane Tristão.