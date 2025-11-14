O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) destacou o trabalho integrado com a Polícia Militar na Megaoperação Prisma realizada em Franca, nesta sexta-feira, 14, contra o crime organizado. A ação resultou na prisão de 22 pessoas e na morte de um suspeito - todos acusados de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O promotor de Justiça, que faz parte do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), Rafael Piola, classificou como eficaz a ação integrada entre o MP e a PM. “Agradecer mais uma vez a Polícia Militar do Estado de São Paulo pela parceria. Uma operação que demonstra que o combate, numa atuação conjunta, uma situação integrada, é muito mais eficaz. E aqui na região de Franca e Ribeirão Preto, isso tem se tornado cada vez mais comum. Temos tido êxito com essas operações”, disse ele, em vídeo divulgado pela Polícia Militar.

A operação em Franca ocorreu simultaneamente em outros nove municípios da região, com o foco principal em prender criminosos ligados ao tráfico de drogas, a agiotagem e lavagem de dinheiro.