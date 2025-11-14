O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) destacou o trabalho integrado com a Polícia Militar na Megaoperação Prisma realizada em Franca, nesta sexta-feira, 14, contra o crime organizado. A ação resultou na prisão de 22 pessoas e na morte de um suspeito - todos acusados de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).
O promotor de Justiça, que faz parte do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), Rafael Piola, classificou como eficaz a ação integrada entre o MP e a PM. “Agradecer mais uma vez a Polícia Militar do Estado de São Paulo pela parceria. Uma operação que demonstra que o combate, numa atuação conjunta, uma situação integrada, é muito mais eficaz. E aqui na região de Franca e Ribeirão Preto, isso tem se tornado cada vez mais comum. Temos tido êxito com essas operações”, disse ele, em vídeo divulgado pela Polícia Militar.
A operação em Franca ocorreu simultaneamente em outros nove municípios da região, com o foco principal em prender criminosos ligados ao tráfico de drogas, a agiotagem e lavagem de dinheiro.
“A gente vai, cada vez mais, estreitando relacionamento, demonstrando para a criminalidade organizada que o Ministério Público e a Polícia Militar estão se unindo para combater esse mal que vem acometendo toda a sociedade”, acrescentou Piola, ao lado do comandante do Policiamento do Interior 3 (CPI-3), Coronel Rodrigo Quintino.
Operação chama a atenção
A megaoperação se concentrou na zona norte de Franca, mas cumpriu mandados em todas as regiões da cidade, chamando a atenção da população pelo número de viaturas, policiais, integrantes do Gaeco, drones, cães farejadores e o helicóptero Águia da Polícia Militar.
Moradores contam que acordaram assustados com a ação da polícia, principalmente por conta do Águia que sobrevoava baixo em apoio à operação. “Fui acordado de manhã e outros moradores pelo barulho do Águia da Polícia Militar que ficou sobrevoando, despertando muita curiosidade”, disse um morador do City Petrópolis.
“Nós acordamos assustados, saímos lá fora e vimos que era o Águia sobrevoando muito baixo, com um barulho muito forte, sem saber o que estava acontecendo”, contou outra moradora do bairro.
