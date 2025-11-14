A Black Friday, marcada para 28 de novembro — a última sexta-feira do mês — deve movimentar cerca de R$ 38 milhões no comércio de Franca, segundo projeção do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca).
A data, que tradicionalmente impulsiona as vendas no comércio, deve marcar o início das grandes promoções na cidade e resultar em um aumento significativo na movimentação financeira.
Dos R$ 38 milhões previstos, cerca de R$ 16 milhões devem ser gastos no setor de vestuário. Em seguida vêm os eletrônicos, com movimentação estimada em R$ 13 milhões; os móveis, com R$ 7 milhões; e os perfumes, que devem gerar aproximadamente R$ 2 milhões.
O economista Rodrigo Souza, responsável pelo estudo, relata que a data será impulsionada pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário, que ocorrerá no mesmo dia da Black Friday.
“Uma parte deste recurso será utilizada para equacionar as contas domésticas e boa parte dele será destinada ao consumo. Com a Black Friday, muitos consumidores devem aproveitar os descontos oferecidos pelo comércio para antecipar as compras de fim de ano”, disse o economista.
De acordo com o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o potencial da data para o comércio local é grande, sendo ela considerada uma estratégia de gestão.
“Além do incremento direto no faturamento, a Black Friday representa uma importante estratégia de gestão, pois permite que as empresas liquidem estoques de produtos de baixo giro, liberando recursos no fluxo de caixa para a reposição de novas mercadorias voltadas às vendas de Natal”, finalizou.
