A Black Friday, marcada para 28 de novembro — a última sexta-feira do mês — deve movimentar cerca de R$ 38 milhões no comércio de Franca, segundo projeção do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca).

A data, que tradicionalmente impulsiona as vendas no comércio, deve marcar o início das grandes promoções na cidade e resultar em um aumento significativo na movimentação financeira.

Dos R$ 38 milhões previstos, cerca de R$ 16 milhões devem ser gastos no setor de vestuário. Em seguida vêm os eletrônicos, com movimentação estimada em R$ 13 milhões; os móveis, com R$ 7 milhões; e os perfumes, que devem gerar aproximadamente R$ 2 milhões.