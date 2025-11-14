Uma operação conjunta da Polícia Militar de Ituverava resultou na prisão de um dos suspeitos de participar de um roubo a uma loja de eletrônicos, na noite desta quinta-feira, 13. A loja foi invadida pela segunda vez em menos de um mês. Foram recuperados celulares novos, uma arma de fogo, drogas e uma motocicleta com queixa de furto.
O trabalho começou após o crime, por volta das 19h, quando a corporação analisou as imagens de segurança da loja. Com o material, foi possível identificar um dos autores. As equipes se deslocaram até a residência do suspeito, que foi visto saindo da casa carregando uma sacola plástica. Ele foi abordado.
Dentro da sacola estavam as roupas utilizadas no roubo e um simulacro de pistola. Com ele também foram apreendidos R$ 268,00 em dinheiro, identificados como produto do crime. O suspeito assumiu a participação no assalto e revelou a identidade do segundo envolvido.
As equipes, então, seguiram para o segundo endereço. Ao chegar no local, policiais visualizaram o segundo suspeito correndo pelos fundos das residências, carregando uma mochila. O cerco foi montado, mas o indivíduo conseguiu fugir.
Durante a varredura, a mochila foi encontrada. Dentro dela estavam uma pistola Beretta 9mm carregada com 10 munições, três iPhones novos lacrados, dois iPhones usados danificados durante a fuga e um aparelho Realme.
No imóvel, os policiais ainda localizaram uma motocicleta CB300F Twister, cor cinza, usada no roubo e registrada com queixa de furto em Uberaba (MG). Também foram apreendidos um prato com cocaína, eppendorfs vazios para embalar drogas, nove tabletes grandes e um pequeno de maconha, uma balança de precisão e o capacete usado no crime.
O suspeito detido foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde teve a prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça. O segundo criminoso segue foragido.
