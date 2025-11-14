Uma operação conjunta da Polícia Militar de Ituverava resultou na prisão de um dos suspeitos de participar de um roubo a uma loja de eletrônicos, na noite desta quinta-feira, 13. A loja foi invadida pela segunda vez em menos de um mês. Foram recuperados celulares novos, uma arma de fogo, drogas e uma motocicleta com queixa de furto.

O trabalho começou após o crime, por volta das 19h, quando a corporação analisou as imagens de segurança da loja. Com o material, foi possível identificar um dos autores. As equipes se deslocaram até a residência do suspeito, que foi visto saindo da casa carregando uma sacola plástica. Ele foi abordado.

Dentro da sacola estavam as roupas utilizadas no roubo e um simulacro de pistola. Com ele também foram apreendidos R$ 268,00 em dinheiro, identificados como produto do crime. O suspeito assumiu a participação no assalto e revelou a identidade do segundo envolvido.