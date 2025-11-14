14 de novembro de 2025
POLÍCIA MILITAR

Criminoso é preso após assalto a loja de eletrônicos na região

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Militar
Itens apreendidos na casa do criminoso
Itens apreendidos na casa do criminoso

Uma operação conjunta da Polícia Militar de Ituverava resultou na prisão de um dos suspeitos de participar de um roubo a uma loja de eletrônicos, na noite desta quinta-feira, 13. A loja foi invadida pela segunda vez em menos de um mês. Foram recuperados celulares novos, uma arma de fogo, drogas e uma motocicleta com queixa de furto.

O trabalho começou após o crime, por volta das 19h, quando a corporação analisou as imagens de segurança da loja. Com o material, foi possível identificar um dos autores. As equipes se deslocaram até a residência do suspeito, que foi visto saindo da casa carregando uma sacola plástica. Ele foi abordado.

Dentro da sacola estavam as roupas utilizadas no roubo e um simulacro de pistola. Com ele também foram apreendidos R$ 268,00 em dinheiro, identificados como produto do crime. O suspeito assumiu a participação no assalto e revelou a identidade do segundo envolvido.

As equipes, então, seguiram para o segundo endereço. Ao chegar no local, policiais visualizaram o segundo suspeito correndo pelos fundos das residências, carregando uma mochila. O cerco foi montado, mas o indivíduo conseguiu fugir.

Durante a varredura, a mochila foi encontrada. Dentro dela estavam uma pistola Beretta 9mm carregada com 10 munições, três iPhones novos lacrados, dois iPhones usados danificados durante a fuga e um aparelho Realme.

No imóvel, os policiais ainda localizaram uma motocicleta CB300F Twister, cor cinza, usada no roubo e registrada com queixa de furto em Uberaba (MG). Também foram apreendidos um prato com cocaína, eppendorfs vazios para embalar drogas, nove tabletes grandes e um pequeno de maconha, uma balança de precisão e o capacete usado no crime.

O suspeito detido foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde teve a prisão em flagrante ratificada, permanecendo à disposição da Justiça. O segundo criminoso segue foragido.

