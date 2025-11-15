Um laudo da Polícia Científica de Minas Gerais apontou que a cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos, foi morta com 14 golpes de faca, todos na região do rosto e do pescoço. O laudo foi divulgado nessa sexta-feira, 14. O principal suspeito, Marcelo Borges Moura Júnior, de 30 anos, foi preso em Franca no fim da tarde de quinta-feira, 13, na Vila Santa Cruz, e foi ouvido pela Polícia Civil em Uberaba (MG).

Segundo a investigação, Marcelo devia R$ 35 mil à vítima e o crime teria sido premeditado. Para os policiais, a dívida é considerada um dos principais motivadores do assassinato. O assassino estava foragido desde segunda-feira, 10, dia em que Raphaella foi morta a facadas dentro da própria casa. Após o crime, ele tomou banho no local, fugiu com o Fiat Argo branco da vítima e, horas depois, abandonou o veículo na avenida Rio Amazonas, em Franca.

Durante o depoimento, o suspeito afirmou não se lembrar do momento do crime. Ele confessou apenas que levou Raphaella até a casa da namorada para tentar fazer um saque com uma máquina de cartão. Ainda conforme a polícia, após o homicídio ele teria esvaziado as contas bancárias da jovem e fugido para Franca.