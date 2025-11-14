14 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FERIADO

Proclamação da República: veja o que abre e fecha em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Leonardo de Oliveira/GCN
Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca
Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca

O feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado, 15, vai alterar o funcionamento do comércio e das repartições públicas municipais de Franca. Confira abaixo o que abre e o que fecha.

Serviços que funcionarão na cidade:

  • Os prontos-socorros municipais Adulto e Infantil atenderão normalmente.
  • As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita permanecerão abertas.
  • A Guarda Civil Municipal, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Conselhos Tutelares atuarão em regime de plantão.
  • A coleta de lixo será realizada normalmente.

Serviços que estarão fechados:

  • As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não funcionarão.
  • Repartições municipais estarão fechadas.

Comércio

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) informou que o comércio da cidade não funcionará no feriado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários