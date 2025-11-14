O feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado, 15, vai alterar o funcionamento do comércio e das repartições públicas municipais de Franca. Confira abaixo o que abre e o que fecha.

Serviços que funcionarão na cidade:

Os prontos-socorros municipais Adulto e Infantil atenderão normalmente.

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita permanecerão abertas.

A Guarda Civil Municipal, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Conselhos Tutelares atuarão em regime de plantão.

A coleta de lixo será realizada normalmente.

Serviços que estarão fechados:

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não funcionarão.

Repartições municipais estarão fechadas.

Comércio

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) informou que o comércio da cidade não funcionará no feriado.