O feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado, 15, vai alterar o funcionamento do comércio e das repartições públicas municipais de Franca. Confira abaixo o que abre e o que fecha.
Serviços que funcionarão na cidade:
- Os prontos-socorros municipais Adulto e Infantil atenderão normalmente.
- As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita permanecerão abertas.
- A Guarda Civil Municipal, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Conselhos Tutelares atuarão em regime de plantão.
- A coleta de lixo será realizada normalmente.
Serviços que estarão fechados:
- As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não funcionarão.
- Repartições municipais estarão fechadas.
Comércio
A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) informou que o comércio da cidade não funcionará no feriado.
