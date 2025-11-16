Um cavalo foi flagrado comendo lixo no Parque das Esmeraldas, em Franca, na manhã da última quinta-feira, 13. A suspeita é de que o animal seria de uma chácara na região e escapou, causando problemas nas ruas do bairro e apresentando sinais de agressividade.
No vídeo, é possível ver o equino tirando o saco de lixo de dentro da cesta e o rasgando, para comer o conteúdo dentro do pacote. Segundo relato de moradores, o animal estaria no local desde a madrugada de quarta-feira, 12.
“Esse cavalo é de uma chácara nas redondezas. Ele estava bem arredio, quem chegava perto ele já estava começando a querer atacar. Ele estava com bastante fome, quando ia na lixeira, a pessoa tentava tocar ele e ele ameaçava dar coice”, explicou o morador Ricardo Alexandre.
Posicionamento da Prefeitura
Após o acionamento à Prefeitura de Franca, o Canil Municipal informou que recebeu a denúncia no período da tarde de quinta-feira e a equipe de recolha de animais foi acionada.
“O Canil Municipal informa que recebeu denúncia de cavalo solto em via no Parque das Esmeraldas no período da tarde desta quinta-feira, momento em que foi acionada a equipe do Serviço de Recolha de Animais de Grande Porte, que compareceu ao local e capturou o animal, encaminhado para o Canil.
Ressalta que a posse e a guarda dos animais são de inteira responsabilidade dos proprietários. As denúncias de animais de grande porte soltos em vias e áreas públicas ou em situação de maus tratos, devem ser feitas pelos telefones: WhatsApp (16) 3703-9389 e da Guarda Civil (16) 3724-1033/ 3706-6515 ou 153. O Serviço de Recolha de Animais é prestado por uma empresa contratada, que é acionada após o recebimento da solicitação pelos canais citados.”
