Um cavalo foi flagrado comendo lixo no Parque das Esmeraldas, em Franca, na manhã da última quinta-feira, 13. A suspeita é de que o animal seria de uma chácara na região e escapou, causando problemas nas ruas do bairro e apresentando sinais de agressividade.

No vídeo, é possível ver o equino tirando o saco de lixo de dentro da cesta e o rasgando, para comer o conteúdo dentro do pacote. Segundo relato de moradores, o animal estaria no local desde a madrugada de quarta-feira, 12.

“Esse cavalo é de uma chácara nas redondezas. Ele estava bem arredio, quem chegava perto ele já estava começando a querer atacar. Ele estava com bastante fome, quando ia na lixeira, a pessoa tentava tocar ele e ele ameaçava dar coice”, explicou o morador Ricardo Alexandre.

Posicionamento da Prefeitura