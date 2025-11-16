A estrada vicinal que liga Ribeirão Corrente a Jeriquara - duas cidades próximas a Franca - teve licitação para a pavimentação da via finalizada pelo Governo do Estado de São Paulo. O anúncio da obra foi feito pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem), na quinta-feira, 13.
O investimento para o asfaltamento do trecho de 14 quilômetros será de R$ 23 milhões. Os recursos já estão empenhados e a previsão é de que as obras comecem logo após a assinatura do convênio entre o Estado e a empresa Autem Engenharia, vencedora da licitação. O prazo de conclusão é de 20 meses.
A pavimentação da vicinal é uma reivindicação antiga de moradores da região. Em março deste ano, a deputada Delegada Graciela (PL), prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região se reuniram na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, em São Paulo, para solicitar melhorias nas estradas da região pelo Programa Recuperação de Estradas Vicinais.
“A pavimentação vai proporcionar mais segurança aos motoristas, facilitar o escoamento da produção agrícola e promover o desenvolvimento regional”, destacou a deputada.
Estrada do Caetitu está com obras paradas
Outra vicinal, que liga Ribeirão Corrente a Cristais Paulista, chamada de Estrada do Caetitu, está com a obra paralisada desde setembro de 2023. A obra foi orçada em cerca de R$ 13 milhões.
A empresa vencedora desta licitação pavimentou apenas 3 km de um total de 9 km, abandonando o serviço. “São dois convênios separados. Se Deus quiser não vamos ter problemas com esse convênio de Jeriquara. Porém, a gente não teve a mesma sorte com a licitação do convênio Ribeirão Corrente a Cristais”, explicou a prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB).
Aninha completou dizendo que as licitações são conduzidas pelo Estado, e espera que a obra paralisada seja retomada logo. “A empresa pedia aditamento de prazo até que o Estado rescindiu o contrato com essa empresa e agora eles estão abrindo uma nova licitação. Eles me garantem que o Edital sai entre janeiro e fevereiro do ano que vem, uma nova licitação para dar continuidade, fazer os outros quilômetros já que três estão prontos”.
