A estrada vicinal que liga Ribeirão Corrente a Jeriquara - duas cidades próximas a Franca - teve licitação para a pavimentação da via finalizada pelo Governo do Estado de São Paulo. O anúncio da obra foi feito pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem), na quinta-feira, 13.

O investimento para o asfaltamento do trecho de 14 quilômetros será de R$ 23 milhões. Os recursos já estão empenhados e a previsão é de que as obras comecem logo após a assinatura do convênio entre o Estado e a empresa Autem Engenharia, vencedora da licitação. O prazo de conclusão é de 20 meses.

A pavimentação da vicinal é uma reivindicação antiga de moradores da região. Em março deste ano, a deputada Delegada Graciela (PL), prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região se reuniram na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, em São Paulo, para solicitar melhorias nas estradas da região pelo Programa Recuperação de Estradas Vicinais.