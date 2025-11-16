O projeto social Existe Esperança, criado no final de 2021 no bairro Leporace, em Franca, segue crescendo e ampliando o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa, idealizada por Fransérgio Cristino e apoiada por sua mulher Tamires Fernanda Garcia Cristino, cunhada, vizinhos e voluntários, arrecada alimentos, monta cestas básicas e oferece suporte a moradores de diversos bairros da região.

Neste fim de ano, o grupo se mobiliza para garantir a realização da tradicional festa natalina, que chega à sua quarta edição e deve receber um número ainda maior de crianças.

Segundo Fransérgio, o trabalho começou de maneira simples e familiar, motivado pelas dificuldades que ele mesmo enfrentava como pai de cinco filhos e trabalhador com dupla jornada. “A gente sabe que não é fácil para ninguém. Tem famílias que não têm condições, pessoas acamadas, impossibilitadas de trabalhar. Então, resolvemos fazer esse projeto para ajudar”, conta.