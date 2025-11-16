O projeto social Existe Esperança, criado no final de 2021 no bairro Leporace, em Franca, segue crescendo e ampliando o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa, idealizada por Fransérgio Cristino e apoiada por sua mulher Tamires Fernanda Garcia Cristino, cunhada, vizinhos e voluntários, arrecada alimentos, monta cestas básicas e oferece suporte a moradores de diversos bairros da região.
Neste fim de ano, o grupo se mobiliza para garantir a realização da tradicional festa natalina, que chega à sua quarta edição e deve receber um número ainda maior de crianças.
Segundo Fransérgio, o trabalho começou de maneira simples e familiar, motivado pelas dificuldades que ele mesmo enfrentava como pai de cinco filhos e trabalhador com dupla jornada. “A gente sabe que não é fácil para ninguém. Tem famílias que não têm condições, pessoas acamadas, impossibilitadas de trabalhar. Então, resolvemos fazer esse projeto para ajudar”, conta.
O projeto é totalmente voluntário e sem fins lucrativos, sobrevivendo exclusivamente do apoio de parceiros e comerciantes locais.
A festa de Natal, que nasceu de forma modesta na rua onde a família mora, hoje reúne centenas de crianças e adultos. Só no ano passado, cerca de 200 pessoas participaram da ação, que oferece brinquedos, saquinhos-surpresa, infláveis, pipoca, sorvete e um almoço completo. Para 2025, a expectativa é de público ainda maior, especialmente com o apoio confirmado do grupo automotivo Censurados, que fará uma apresentação especial no evento.
Com o aumento da demanda, o maior receio dos organizadores é não conseguir atender todas as crianças. “Nosso medo é faltar um brinquedo, faltar algo para elas. O almoço, graças a Deus, nunca faltou, mas a gente quer garantir que ninguém fique sem nada”, explica Fransérgio. Por isso, o projeto está em busca de novas parcerias para manter a qualidade da festa e continuar oferecendo apoio ao longo do ano.
O Existe Esperança atende não apenas moradores do Leporace, mas também famílias da Santa Cruz, Residencial Paraíso, Pulicano, Jardim Paulista e bairros vizinhos. A expansão espontânea mostra, segundo os voluntários, a relevância do trabalho para a comunidade. “A gente faz tudo de coração. Somos pessoas simples, batalhadoras, mas queremos sempre olhar para o próximo”, afirma o idealizador.
A equipe reforça o pedido de apoio da população e de empresas que possam contribuir com alimentos, brinquedos, itens para a festa ou qualquer tipo de parceria que fortaleça o projeto. “A esperança existe, e só cresce quando todos ajudam”, conclui Fransérgio.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.