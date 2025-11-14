14 de novembro de 2025
201 ANOS DE FRANCA

Sesc Franca traz Dexter e Negra Li no aniversário da cidade

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesc Franca
Dexter e Negra Li se apresentarão no fechamento da programação de aniversário
Dexter e Negra Li se apresentarão no fechamento da programação de aniversário

O Sesc Franca terá uma programação especial na sexta-feira, 28 de novembro, em comemoração ao aniversário da cidade. As atividades, que começam a partir das 11h, são voltadas à música, circo e poesia urbana, com foco em públicos de todas as idades, especialmente crianças e jovens.

O encerramento do feriado será o destaque, com o show "Dexter Convida Negra Li", às 18h30, no Ginásio. A apresentação é parte das celebrações dos 35 anos de trajetória do rapper Dexter e revisita marcos do hip-hop nacional, reunindo dois nomes fundamentais do gênero.

A unidade do Sesc em Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, São José.

Circo e poesia urbana

A programação gratuita começa às 11h, com duas atividades simultâneas. No Espaço Expositivo, as artistas Thais e Tatiane Cola conduzem a oficina "Malabarismo para iniciantes" (a partir de 10 anos). Na Sala 2, a vivência "Música, tecidos e texturas" convida crianças pequenas (até 6 anos) e seus adultos para momentos de escuta e movimento.

Às 15h, na Convivência, as "Inigualáveis Irmãs Cola" retornam com o espetáculo gratuito "Cola Shows - Malabarismo e Simpatia em Dose Dupla", misturando palhaçaria e humor.

Às 16h30, a Varanda de Múltiplo Uso recebe a oficina "Juventudes Rap - Ritmo e Poesia", com Molusco, Matuto S.A. e DJ Betão, voltada para jovens de 13 a 17 anos, propondo uma imersão na criação de rimas e composições coletivas.

Confira a programação completa

11h – Oficina: Malabarismo para Iniciantes
Local: Espaço Expositivo
Classificação: A partir de 10 anos
Ingresso: Grátis (Retirada de senhas 30 min. antes)

  • 11h – Vivência: Música, tecidos e texturas
    Local: Sala 2
    Classificação: Até 6 anos (com adulto)
    Ingresso: Grátis (Retirada de senhas 30 min. antes)

  • 15h – Show: Cola Shows (Malabarismo e Palhaçaria)
    Local: Convivência
    Classificação: Livre
    Ingresso: Grátis

  • 16h30 – Oficina: Juventudes Rap - Ritmo e Poesia
    Local: Varanda de Múltiplo Uso
    Classificação: De 13 a 17 anos
    Ingresso: Grátis (Retirada de senhas 30 min. antes)

  • 18h30 – Show: Dexter Convida Negra Li
    Local: Ginásio
    Classificação: A partir de 12 anos
    Ingressos: R$18 (Credencial Plena), R$30 (Meia-entrada), R$60 (Inteira)
    Vendas: Abertas desde 18/11 (online) e 19/11 (presencial)

