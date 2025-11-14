O Sesc Franca terá uma programação especial na sexta-feira, 28 de novembro, em comemoração ao aniversário da cidade. As atividades, que começam a partir das 11h, são voltadas à música, circo e poesia urbana, com foco em públicos de todas as idades, especialmente crianças e jovens.
O encerramento do feriado será o destaque, com o show "Dexter Convida Negra Li", às 18h30, no Ginásio. A apresentação é parte das celebrações dos 35 anos de trajetória do rapper Dexter e revisita marcos do hip-hop nacional, reunindo dois nomes fundamentais do gênero.
A unidade do Sesc em Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, São José.
Circo e poesia urbana
A programação gratuita começa às 11h, com duas atividades simultâneas. No Espaço Expositivo, as artistas Thais e Tatiane Cola conduzem a oficina "Malabarismo para iniciantes" (a partir de 10 anos). Na Sala 2, a vivência "Música, tecidos e texturas" convida crianças pequenas (até 6 anos) e seus adultos para momentos de escuta e movimento.
Às 15h, na Convivência, as "Inigualáveis Irmãs Cola" retornam com o espetáculo gratuito "Cola Shows - Malabarismo e Simpatia em Dose Dupla", misturando palhaçaria e humor.
Às 16h30, a Varanda de Múltiplo Uso recebe a oficina "Juventudes Rap - Ritmo e Poesia", com Molusco, Matuto S.A. e DJ Betão, voltada para jovens de 13 a 17 anos, propondo uma imersão na criação de rimas e composições coletivas.
Confira a programação completa
11h – Oficina: Malabarismo para Iniciantes
Local: Espaço Expositivo
Classificação: A partir de 10 anos
Ingresso: Grátis (Retirada de senhas 30 min. antes)
11h – Vivência: Música, tecidos e texturas
Local: Sala 2
Classificação: Até 6 anos (com adulto)
Ingresso: Grátis (Retirada de senhas 30 min. antes)
15h – Show: Cola Shows (Malabarismo e Palhaçaria)
Local: Convivência
Classificação: Livre
Ingresso: Grátis
16h30 – Oficina: Juventudes Rap - Ritmo e Poesia
Local: Varanda de Múltiplo Uso
Classificação: De 13 a 17 anos
Ingresso: Grátis (Retirada de senhas 30 min. antes)
18h30 – Show: Dexter Convida Negra Li
Local: Ginásio
Classificação: A partir de 12 anos
Ingressos: R$18 (Credencial Plena), R$30 (Meia-entrada), R$60 (Inteira)
Vendas: Abertas desde 18/11 (online) e 19/11 (presencial)
