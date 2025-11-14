O Sesc Franca terá uma programação especial na sexta-feira, 28 de novembro, em comemoração ao aniversário da cidade. As atividades, que começam a partir das 11h, são voltadas à música, circo e poesia urbana, com foco em públicos de todas as idades, especialmente crianças e jovens.

O encerramento do feriado será o destaque, com o show "Dexter Convida Negra Li", às 18h30, no Ginásio. A apresentação é parte das celebrações dos 35 anos de trajetória do rapper Dexter e revisita marcos do hip-hop nacional, reunindo dois nomes fundamentais do gênero.

A unidade do Sesc em Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071, São José.

Circo e poesia urbana