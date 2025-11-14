A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de 31 pessoas investigadas na Operação Prisma, deflagrada nesta sexta-feira, 14, contra o PCC em Franca (veja nomes no final da matéria). A decisão acolheu o pedido do Ministério Público, destacando que "existe a concreta possibilidade de fuga dos investigados" após o cumprimento dos mandados de busca, o que "prejudicaria demasiadamente as investigações".
Durante a megaoperação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Polícia Militar nesta manhã, 22 criminosos foram presos e um morreu após confronto com a PM.
Leia mais:
Megaoperação prende 22 membros do PCC em Franca; 1 suspeito morre
Para "resguardar a aplicação da lei penal", foi decretada a prisão temporária por 30 dias. Entre os alvos dos mandados está Matheus Henrique Cintra, 30 anos, que foi morto durante a operação ao, segundo a PM, reagir à prisão.
Os mandados de prisão têm validade de 45 dias. A decisão judicial determina que, decorrido o prazo de 30 dias da prisão, a autoridade policial deverá colocar o preso em liberdade (caso não haja prorrogação ou outra ordem de prisão).
Veja a lista dos alvos com prisão decretada:
- Wesley Mello de Paula
- Guilherme Oliveira Moreira
- Maicon Nascimento de Andrade
- Julio Cesar Salermo Júnior
- Gabriel Gomes
- Fransergio Martins Silva
- William Dias Bueno
- Luis Fernando da Silva Cruz Filho
- Everton Silva de Souza
- Paulo Henrique Brito de Jesus
- Victor Hugo Colombino
- Filipe Augusto Lopes
- Marcos Euripedes Colombino Júnior
- Matheus Henrique Cintra (Morto na operação)
- João Paulo Neves da Silva
- Francislaine da Silva
- Geovane Eduardo Aparecido Bueno
- Douglas Henrique Gomes
- Marcos Rodrigo de Assis Junior
- Bruno Almeida da Silva
- James Wender da Silva Ferreira
- Lucas Pereira dos Santos Chaves
- Letícia da Silva Camilo Arruda
- Jessica Mickaelli dos Santos Paschoal
- Douglas Henrique Machado Daniel
- Enzo Elias Paula Soares
- Gisele Batista Cruz
- Victor Focosi de Souza
- Larissa de Araújo Finatti
- John Lenon Fonseca Batista
- Marcos Paulo Aparecido da Silva
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.