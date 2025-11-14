14 de novembro de 2025
MEGAOPERAÇÃO

Veja nomes dos 31 alvos acusados de ligação com o PCC em Franca

Por Hevertom Talles e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Laís Bachur/GCN
Presos foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
Presos foram levados para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de 31 pessoas investigadas na Operação Prisma, deflagrada nesta sexta-feira, 14, contra o PCC em Franca (veja nomes no final da matéria). A decisão acolheu o pedido do Ministério Público, destacando que "existe a concreta possibilidade de fuga dos investigados" após o cumprimento dos mandados de busca, o que "prejudicaria demasiadamente as investigações".

Durante a megaoperação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Polícia Militar nesta manhã, 22 criminosos foram presos e um morreu após confronto com a PM.  

Para "resguardar a aplicação da lei penal", foi decretada a prisão temporária por 30 dias. Entre os alvos dos mandados está Matheus Henrique Cintra, 30 anos, que foi morto durante a operação ao, segundo a PM, reagir à prisão.

Os mandados de prisão têm validade de 45 dias. A decisão judicial determina que, decorrido o prazo de 30 dias da prisão, a autoridade policial deverá colocar o preso em liberdade (caso não haja prorrogação ou outra ordem de prisão).

Veja a lista dos alvos com prisão decretada:

  1. Wesley Mello de Paula
  2. Guilherme Oliveira Moreira
  3. Maicon Nascimento de Andrade
  4. Julio Cesar Salermo Júnior
  5. Gabriel Gomes
  6. Fransergio Martins Silva
  7. William Dias Bueno
  8. Luis Fernando da Silva Cruz Filho
  9. Everton Silva de Souza
  10. Paulo Henrique Brito de Jesus
  11. Victor Hugo Colombino
  12. Filipe Augusto Lopes
  13. Marcos Euripedes Colombino Júnior
  14. Matheus Henrique Cintra (Morto na operação)
  15. João Paulo Neves da Silva
  16. Francislaine da Silva
  17. Geovane Eduardo Aparecido Bueno
  18. Douglas Henrique Gomes
  19. Marcos Rodrigo de Assis Junior
  20. Bruno Almeida da Silva
  21. James Wender da Silva Ferreira
  22. Lucas Pereira dos Santos Chaves
  23. Letícia da Silva Camilo Arruda
  24. Jessica Mickaelli dos Santos Paschoal
  25. Douglas Henrique Machado Daniel
  26. Enzo Elias Paula Soares
  27. Gisele Batista Cruz
  28. Victor Focosi de Souza
  29. Larissa de Araújo Finatti
  30. John Lenon Fonseca Batista
  31. Marcos Paulo Aparecido da Silva

