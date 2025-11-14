A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de 31 pessoas investigadas na Operação Prisma, deflagrada nesta sexta-feira, 14, contra o PCC em Franca (veja nomes no final da matéria). A decisão acolheu o pedido do Ministério Público, destacando que "existe a concreta possibilidade de fuga dos investigados" após o cumprimento dos mandados de busca, o que "prejudicaria demasiadamente as investigações".

Durante a megaoperação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Polícia Militar nesta manhã, 22 criminosos foram presos e um morreu após confronto com a PM.

