Durante o cumprimento de um mandado da Operação Prisma, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e pela Polícia Militar, foi localizada um Fiat Strada Branca, que havia sido furtada há dois meses no bairro Ana Dorothéa, na Chácara Espraiado, na manhã desta sexta-feira, 14.

Os policiais entraram na residência e encontraram o veículo, que estava com uma placa falsificada. A suspeita aumentou quando, durante a vistoria na casa, os agentes encontraram a placa original do carro escondida dentro de uma máquina de lavar.

Além da placa verdadeira do veículo recuperado, a polícia também encontrou outras placas de carros, possivelmente furtados, escondidas dentro do eletrodoméstico.