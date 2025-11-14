14 de novembro de 2025
DEVOLVIDO AO DONO

Carro furtado há 2 meses é recuperado durante megaoperação

Por Laís Bachur e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Fiat Strada Branca recuperada pelos policiais durante megaoperação
Fiat Strada Branca recuperada pelos policiais durante megaoperação

Durante o cumprimento de um mandado da Operação Prisma, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e pela Polícia Militar, foi localizada um Fiat Strada Branca, que havia sido furtada há dois meses no bairro Ana Dorothéa, na Chácara Espraiado, na manhã desta sexta-feira, 14.

Os policiais entraram na residência e encontraram o veículo, que estava com uma placa falsificada. A suspeita aumentou quando, durante a vistoria na casa, os agentes encontraram a placa original do carro escondida dentro de uma máquina de lavar.

Além da placa verdadeira do veículo recuperado, a polícia também encontrou outras placas de carros, possivelmente furtados, escondidas dentro do eletrodoméstico.

O carro, que havia sido furtado há dois meses, foi recuperado e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e posteriormente devolvido às proprietárias, que foram ao local para retirá-lo.

