O homem morto durante a Operação Prisma, deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, foi identificado como Matheus Henrique Cintra, de 30 anos. A morte ocorreu durante o cumprimento de um mandado na Rua Osvaldo David, no City Petrópolis.

Segundo o Coronel Rodrigo Quintino, Comandante do Policiamento do Interior 3, a morte ocorreu após uma reação do suspeito. "No momento em que os policiais adentraram a residência para cumprir o mandado de prisão, ele reagiu e atentou contra a vida dos policiais".

De acordo com o Coronel, o homem "teve esse destino" ao confrontar as equipes.