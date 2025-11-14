O homem morto durante a Operação Prisma, deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, foi identificado como Matheus Henrique Cintra, de 30 anos. A morte ocorreu durante o cumprimento de um mandado na Rua Osvaldo David, no City Petrópolis.
Segundo o Coronel Rodrigo Quintino, Comandante do Policiamento do Interior 3, a morte ocorreu após uma reação do suspeito. "No momento em que os policiais adentraram a residência para cumprir o mandado de prisão, ele reagiu e atentou contra a vida dos policiais".
De acordo com o Coronel, o homem "teve esse destino" ao confrontar as equipes.
A mulher de Matheus, no entanto, contesta a versão oficial. Segundo ela, o marido foi "executado" pelos policiais e "não tinha arma" na residência.
A mulher relatou ainda que Matheus "tinha deixado a vida no crime há um ano", buscando se desvincular de seu passado.
Conforme apurado pela equipe do Portal GCN/Sampi, o homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, tendo sido preso em 2019.
