14 de novembro de 2025
IDENTIFICADO

Suspeito morto em megaoperação contra o PCC tinha 30 anos

Por Hevertom Talles e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Matheus Henrique Cintra, de 30 anos, morto durante a Operação Prisma, em Franca
O homem morto durante a Operação Prisma, deflagrada contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, foi identificado como Matheus Henrique Cintra, de 30 anos. A morte ocorreu durante o cumprimento de um mandado na Rua Osvaldo David, no City Petrópolis.

Segundo o Coronel Rodrigo Quintino, Comandante do Policiamento do Interior 3, a morte ocorreu após uma reação do suspeito. "No momento em que os policiais adentraram a residência para cumprir o mandado de prisão, ele reagiu e atentou contra a vida dos policiais".

De acordo com o Coronel, o homem "teve esse destino" ao confrontar as equipes.

A mulher de Matheus, no entanto, contesta a versão oficial. Segundo ela, o marido foi "executado" pelos policiais e "não tinha arma" na residência.

A mulher relatou ainda que Matheus "tinha deixado a vida no crime há um ano", buscando se desvincular de seu passado.

Conforme apurado pela equipe do Portal GCN/Sampi, o homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, tendo sido preso em 2019.

