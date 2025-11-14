A megaoperação deflagrada em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, focada em prender criminosos ligados ao PCC, resultou, até o momento, em 22 criminosos presos e um suspeito morto. O comandante do Policiamento do Interior 3 (CPI-3), Coronel Rodrigo Quintino, detalhou a ação da Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público (Gaeco).
Segundo o coronel, a morte ocorreu quando o alvo reagiu. "No momento em que os policiais adentraram a residência para cumprir o mandado de prisão, ele reagiu e atentou contra a vida dos policiais". Quintino confirmou que "todos os policiais militares estão bem".
Alvo: tráfico, agiotagem e lavagem de dinheiro
A operação ocorreu simultaneamente em 10 municípios da região. O foco principal, segundo o comandante, foi prender criminosos ligados ao "tráfico de drogas, a agiotagem e lavagem de dinheiro".
"Esse é o objetivo. Nós estamos lutando diariamente para enfraquecer o crime [...] e principalmente atuar em um aspecto financeiro ligado ao crime, na lavagem de dinheiro, a agiotagem, para que a gente consiga enfraquecer o tráfico de drogas, que é tão pernicioso para a nossa sociedade", declarou o coronel.
Estrutura de guerra
O comandante detalhou a dimensão da operação, que envolveu:
- cerca de 200 policiais militares;
- 62 viaturas;
- 5 cães farejadores;
- 5 drones;
- o helicóptero Águia da Polícia Militar;
- além de membros do Gaeco.
Quintino destacou que a participação do Águia foi "muito importante" por se tratar de uma operação "muito grande". "Quando o helicóptero sobrevoa, a gente consegue ter uma visão privilegiada por estar no alto e a gente consegue apoiar diretamente as equipes que estão cumprindo os mandatos de prisão".
Operação continua
O coronel esclareceu que, embora tenha havido concentração na região norte, a operação "envolveu quase todo o município de Franca", com "pelo menos 8 a 10 pontos" na cidade, além das outras nove da região.
A ação ainda está em andamento para localizar outros alvos. O balanço de apreensões, que já inclui "muitos celulares, computadores, cadernos de anotação relativos ao tráfico, drogas, balanços de precisão", ainda está sendo contabilizado.
O comandante fez uma "avaliação extremamente positiva" da operação, chamando seus policiais de "verdadeiros heróis no combate ao crime organizado".
