A megaoperação deflagrada em Franca na manhã desta sexta-feira, 14, focada em prender criminosos ligados ao PCC, resultou, até o momento, em 22 criminosos presos e um suspeito morto. O comandante do Policiamento do Interior 3 (CPI-3), Coronel Rodrigo Quintino, detalhou a ação da Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público (Gaeco).

Segundo o coronel, a morte ocorreu quando o alvo reagiu. "No momento em que os policiais adentraram a residência para cumprir o mandado de prisão, ele reagiu e atentou contra a vida dos policiais". Quintino confirmou que "todos os policiais militares estão bem".

Alvo: tráfico, agiotagem e lavagem de dinheiro

A operação ocorreu simultaneamente em 10 municípios da região. O foco principal, segundo o comandante, foi prender criminosos ligados ao "tráfico de drogas, a agiotagem e lavagem de dinheiro".