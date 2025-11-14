14 de novembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 14, em Franca:

Nome: Ivone Giovaninete
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: José Gonçalves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Celso Tasso 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Darci Rose de Andrade Faleiros 
Idade: 94 anos 
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ademar Fernandes 
Idade: 88 anos 
Local do velório: Velório Municipal de Restinga 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga 
Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Izilda Eduarda de Sousa Vitor 
Idade: 80 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

