Veja o obituário desta sexta-feira, 14, em Franca:
Nome: Ivone Giovaninete
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: José Gonçalves da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Celso Tasso
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Darci Rose de Andrade Faleiros
Idade: 94 anos
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Ademar Fernandes
Idade: 88 anos
Local do velório: Velório Municipal de Restinga
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Restinga
Horário previsto do sepultamento: 17h
Nome: Izilda Eduarda de Sousa Vitor
Idade: 80 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
