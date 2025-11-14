14 de novembro de 2025
'DESPERTADOR'

Moradores de Franca são acordados pelo Helicóptero Águia da PM

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Registro do Helicóptero da PM no Campo Belo, zona norte de Franca
Moradores de Franca acordaram nesta sexta-feira, 14, com o som intenso do helicóptero Águia, da Polícia Militar, sobrevoando a cidade. A aeronave foi vista passando por diversos bairros, como Centro, City Petrópolis, Campo Belo, Ângela Rosa, Leporace, Vila São Sebastião e São Luiz, causando estranheza e curiosidade na população logo no início da manhã.

Nas redes sociais, comentários como "mais um dia normal no City Petrópolis, o despertador de hoje foi o helicóptero da PM, o bagulho tá louco" e "passou aqui no Leporace tão baixo que achei que estava caindo, até saí na rua pra ver", marcaram o início da sexta-feira do francano.

A intensa movimentação aérea fazia parte da Operação Prisma, deflagrada pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e pela Polícia Militar.

A ação de grande porte, que visa desarticular o PCC (Primeiro Comando da Capital) na região, resultou em uma morte e cumpre 33 mandados de prisão temporária.

Operação contra crime organizado tem 1 morto e presos em Franca

