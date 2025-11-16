A Unesp (Universidade Estadual Paulista) vai oferecer 14 vagas adicionais em seus cursos de graduação no campus de Franca através do Processo Seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2026”. A seleção é destinada exclusivamente a participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento.
As inscrições são gratuitas e abrem na próxima segunda-feira, 17 de novembro, permanecendo disponíveis até 4 de janeiro de 2026. Os interessados devem se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp (
Um dos principais atrativos do processo é que não é preciso estar inscrito previamente no Vestibular Unesp 2026 tradicional para concorrer.
Vagas
As 14 vagas de Franca integram um total de 451 oportunidades "olímpicas" distribuídas em 23 cidades do estado. Desse total geral, 93 vagas são para a área de Biológicas, 246 para Exatas e 112 para Humanas.
Além de Franca, outras cidades da região também foram contempladas:
- Araraquara: 31 vagas
- Jaboticabal: 15 vagas
- São João da Boa Vista: 11 vagas
- São José do Rio Preto: 26 vagas
O processo
O processo seletivo considera 66 olimpíadas de conhecimento diferentes, incluindo 7 regionais, 32 nacionais e 27 internacionais ou ibero-americanas.
O calendário da seleção olímpica prevê a divulgação do resultado preliminar em 19 de janeiro de 2026. A publicação do resultado definitivo e a convocação para matrícula ocorrerão em 28 de janeiro.
