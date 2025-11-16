A Unesp (Universidade Estadual Paulista) vai oferecer 14 vagas adicionais em seus cursos de graduação no campus de Franca através do Processo Seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2026”. A seleção é destinada exclusivamente a participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento.

As inscrições são gratuitas e abrem na próxima segunda-feira, 17 de novembro, permanecendo disponíveis até 4 de janeiro de 2026. Os interessados devem se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com .br) e realizar o upload dos documentos que comprovam a premiação.

Um dos principais atrativos do processo é que não é preciso estar inscrito previamente no Vestibular Unesp 2026 tradicional para concorrer.

Vagas