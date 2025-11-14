14 de novembro de 2025
IRREGULARIDADES

Força-tarefa vistoria 9 'sucatas' e lacra 2 locais em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Operação conjunta nos depósitos de sucatas e ferros-velhos em Franca
Operação conjunta nos depósitos de sucatas e ferros-velhos em Franca

Uma operação conjunta realizada na manhã dessa quinta-feira, 13, vistoriou depósitos de sucatas e ferros-velhos em Franca, resultando em autuações e no fechamento de dois estabelecimentos. A ação envolveu a Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e representantes de empresas de telefonia.

O objetivo principal da força-tarefa era verificar a origem dos materiais comercializados e, principalmente, prevenir a receptação de fios de cobre e cabos de telefonia, um crime recorrente na cidade. Além disso, a operação buscou garantir o cumprimento das normas sanitárias e administrativas.

Bairros vistoriados

Ao todo, nove locais foram inspecionados em diversos pontos da cidade. A operação passou pelos seguintes bairros:

  • Vila Aparecida;
  • Jardins Palestina (saída para Ibiraci-MG);
  • Paraty;
  • Aeroporto I;
  • Estação;
  • Dermínio;
  • Distrito Industrial;
  • Jardim Portinari.

Balanço da Operação

Embora a fiscalização não tenha encontrado objetos de origem ilícita, como fios furtados, diversas irregularidades administrativas e sanitárias foram constatadas.

A Vigilância Sanitária lacrou dois estabelecimentos, emitiu duas autuações por descumprimento de normas e firmou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com um proprietário, que terá um prazo para se adequar às normativas legais.

A Guarda Civil Municipal registrou duas autuações por descarte irregular de materiais reciclados.

