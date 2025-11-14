Uma operação conjunta realizada na manhã dessa quinta-feira, 13, vistoriou depósitos de sucatas e ferros-velhos em Franca, resultando em autuações e no fechamento de dois estabelecimentos. A ação envolveu a Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e representantes de empresas de telefonia.
O objetivo principal da força-tarefa era verificar a origem dos materiais comercializados e, principalmente, prevenir a receptação de fios de cobre e cabos de telefonia, um crime recorrente na cidade. Além disso, a operação buscou garantir o cumprimento das normas sanitárias e administrativas.
Bairros vistoriados
Ao todo, nove locais foram inspecionados em diversos pontos da cidade. A operação passou pelos seguintes bairros:
- Vila Aparecida;
- Jardins Palestina (saída para Ibiraci-MG);
- Paraty;
- Aeroporto I;
- Estação;
- Dermínio;
- Distrito Industrial;
- Jardim Portinari.
Balanço da Operação
Embora a fiscalização não tenha encontrado objetos de origem ilícita, como fios furtados, diversas irregularidades administrativas e sanitárias foram constatadas.
A Vigilância Sanitária lacrou dois estabelecimentos, emitiu duas autuações por descumprimento de normas e firmou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com um proprietário, que terá um prazo para se adequar às normativas legais.
A Guarda Civil Municipal registrou duas autuações por descarte irregular de materiais reciclados.
