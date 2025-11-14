Uma operação conjunta realizada na manhã dessa quinta-feira, 13, vistoriou depósitos de sucatas e ferros-velhos em Franca, resultando em autuações e no fechamento de dois estabelecimentos. A ação envolveu a Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e representantes de empresas de telefonia.

O objetivo principal da força-tarefa era verificar a origem dos materiais comercializados e, principalmente, prevenir a receptação de fios de cobre e cabos de telefonia, um crime recorrente na cidade. Além disso, a operação buscou garantir o cumprimento das normas sanitárias e administrativas.

Bairros vistoriados

Ao todo, nove locais foram inspecionados em diversos pontos da cidade. A operação passou pelos seguintes bairros:

Vila Aparecida;

Jardins Palestina (saída para Ibiraci-MG);

Paraty;

Aeroporto I;

Estação;

Dermínio;

Distrito Industrial;

Jardim Portinari.

Balanço da Operação