O Ministério Público (MP-SP), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta sexta-feira, 14, a "Operação Prisma". A ação, que visa desarticular o PCC (Primeiro Comando da Capital) na região, resultou em uma morte e cumpre 33 mandados de prisão temporária.
A morte foi confirmada durante uma das ações da operação na rua Osvaldo David, em Franca.
O alvo da investigação
Segundo a nota oficial do Gaeco, a investigação revelou a existência de uma "estrutura criminosa organizada, estável e hierarquizada". O grupo era envolvido em tráfico de drogas, prática de crimes contra o patrimônio e a imposição de decisões internas da facção, conhecidas como "disciplina do comando" e os "tribunais do crime".
Dezenas de envolvidos foram identificados, distribuídos em funções específicas de logística, cobrança e difusão ideológica. A apuração incluiu a análise de um grande volume de mensagens, áudios e dados de dispositivos eletrônicos.
Operação em 13 cidades
Ao todo, foram expedidos 33 mandados de prisão temporária (com prazo de 30 dias) e diversos mandados de busca e apreensão. A operação não se restringe a Franca e ocorre simultaneamente em 13 cidades de São Paulo e Minas Gerais:
- São Paulo: Franca, Cristais Paulista, Jeriquara, Altinópolis, Cravinhos, Matão, Ribeirão Preto, Ituverava, São Carlos, Patrocínio Paulista e Miguelópolis.
- Minas Gerais: Delfinópolis e Uberlândia.
A decisão judicial que autorizou a operação destacou a gravidade dos crimes, a periculosidade dos investigados e o risco de fuga.
Operação Prisma
O nome da operação é uma analogia ao objeto. Segundo o Gaeco, "assim como um prisma decompõe e revela elementos contidos em um único feixe de luz, a ação integrada tornou possível identificar, separar e compreender as diferentes funções e ramificações da estrutura criminosa".
