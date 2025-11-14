O Ministério Público (MP-SP), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca, e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta sexta-feira, 14, a "Operação Prisma". A ação, que visa desarticular o PCC (Primeiro Comando da Capital) na região, resultou em uma morte e cumpre 33 mandados de prisão temporária.

A morte foi confirmada durante uma das ações da operação na rua Osvaldo David, em Franca.

O alvo da investigação

Segundo a nota oficial do Gaeco, a investigação revelou a existência de uma "estrutura criminosa organizada, estável e hierarquizada". O grupo era envolvido em tráfico de drogas, prática de crimes contra o patrimônio e a imposição de decisões internas da facção, conhecidas como "disciplina do comando" e os "tribunais do crime".