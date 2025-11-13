A Polícia Civil de Cristais Paulista investiga um homem suspeito de praticar dois furtos em uma propriedade rural às margens da rodovia Argemiro Leonardo, nas proximidades do Condomínio Estância Tropical.
Nas duas vezes em que o criminoso invadiu a propriedade rural, ele foi flagrado por câmeras de segurança que mostraram sua movimentação na fazenda.
De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram em momentos diferentes.
No primeiro furto, o autor levou um botijão de gás. Dias depois, retornou ao local e furtou um derriçador de café da marca Stihl.
A vítima é uma idosa que vive sozinha na fazenda. O suspeito teria chegado à propriedade pilotando uma motocicleta.
A Polícia Civil pede a ajuda da população. Informações que possam contribuir com a identificação do autor podem ser repassadas de forma anônima pelo 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).
