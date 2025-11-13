A Polícia Civil de Cristais Paulista investiga um homem suspeito de praticar dois furtos em uma propriedade rural às margens da rodovia Argemiro Leonardo, nas proximidades do Condomínio Estância Tropical.

Nas duas vezes em que o criminoso invadiu a propriedade rural, ele foi flagrado por câmeras de segurança que mostraram sua movimentação na fazenda.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram em momentos diferentes.