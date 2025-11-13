O ex-policial militar Tiago Moraes Lopes, 40, foi absolvido pela segunda vez pela morte de Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, ocorrida em julho de 2020, na região Leste de Franca. O segundo julgamento foi realizado nesta quinta-feira, 13, no Fórum de Franca.

Foram quatro votos a favor da absolvição e três contrários. A família de Matheus acompanhou a sessão da plateia e não se conformou com o novo veredito. A mãe e o padrasto da vítima voltaram a afirmar que o jovem buscava ajuda quando foi morto.

Matheus, que trabalhava como cabeleireiro, foi baleado na madrugada do crime. Câmeras registraram o momento em que ele desceu do carro e discutiu com Tiago. Em seguida, o ex-PM iniciou uma perseguição. A vítima tentou ligar para a polícia, mas foi atingida após Tiago descer do veículo e atirar. O jovem morreu no local.