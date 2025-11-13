O ex-policial militar Tiago Moraes Lopes, 40, foi absolvido pela segunda vez pela morte de Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, ocorrida em julho de 2020, na região Leste de Franca. O segundo julgamento foi realizado nesta quinta-feira, 13, no Fórum de Franca.
Foram quatro votos a favor da absolvição e três contrários. A família de Matheus acompanhou a sessão da plateia e não se conformou com o novo veredito. A mãe e o padrasto da vítima voltaram a afirmar que o jovem buscava ajuda quando foi morto.
Matheus, que trabalhava como cabeleireiro, foi baleado na madrugada do crime. Câmeras registraram o momento em que ele desceu do carro e discutiu com Tiago. Em seguida, o ex-PM iniciou uma perseguição. A vítima tentou ligar para a polícia, mas foi atingida após Tiago descer do veículo e atirar. O jovem morreu no local.
No júri, Tiago manteve as mesmas alegações feitas anteriormente, de legítima defesa, e afirmou que Matheus teria entrado de repente em seu carro para roubá-lo.
Após o crime, o então policial continuou na corporação, foi transferido para São Paulo e promovido de cabo a sargento. Depois do primeiro julgamento, também com absolvição, a família do jovem conseguiu anular o júri. Tiago acabou expulso da Polícia Militar.
Apesar da absolvição, ainda cabem recursos. A defesa pretende tentar, na Justiça, a reintegração de Tiago à Polícia Militar. Já a família afirma que continuará recorrendo para reverter o resultado.
