A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na tarde desta quinta-feira, 13, em Franca, Marcelo Borges Moura Júnior, suspeito de assassinar a cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos. O crime ocorreu na última segunda-feira, 10, em uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG). O suspeito foi localizado na rua Pedro Spessoto, na Vila Santa Cruz, em Franca.
Marcelo está sendo levado para a cidade mineira onde deverá prestar depoimento e, em seguida, será encaminhado para uma penitenciária.
O caso
De acordo com a Polícia Civil, Marcelo havia fugido logo após o assassinato e chegou a ser flagrado por câmeras de segurança em um shopping de Franca, onde fez compras poucas horas depois do crime.
O carro usado na fuga, um Fiat Argo branco, foi encontrado abandonado na avenida Rio Amazonas.
O veículo passou por perícia, que constatou manchas de sangue nos bancos.
Segundo o boletim de ocorrência, minutos após o crime foram feitas duas transações financeiras suspeitas — um pagamento de R$ 850 no cartão da namorada do suspeito e um PIX de R$ 500 para a mesma mulher, ambos em nome da vítima.
O caso segue sendo investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), mas a polícia não descarta outras motivações.
