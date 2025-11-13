A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na tarde desta quinta-feira, 13, em Franca, Marcelo Borges Moura Júnior, suspeito de assassinar a cabeleireira Raphaella Fachinelli, de 28 anos. O crime ocorreu na última segunda-feira, 10, em uma casa no bairro Valim de Melo, em Uberaba (MG). O suspeito foi localizado na rua Pedro Spessoto, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Marcelo está sendo levado para a cidade mineira onde deverá prestar depoimento e, em seguida, será encaminhado para uma penitenciária.

O caso

De acordo com a Polícia Civil, Marcelo havia fugido logo após o assassinato e chegou a ser flagrado por câmeras de segurança em um shopping de Franca, onde fez compras poucas horas depois do crime.