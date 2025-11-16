A Prefeitura Municipal de Franca assinou um contrato com a empresa J de O Souza Eventos – ME, com sede em Barretos, para a contratação de serviços de instalação, manutenção e retirada da decoração natalina no município. O contrato foi assinado no último dia 3.
O valor do contrato é de R$ 789.900, o que representa uma economia de 53,9% em relação ao teto estipulado no Edital, que era de R$ 1.713.533.
A empresa tem 14 dias úteis para iniciar os serviços de instalação após a assinatura do contrato. A inauguração da iluminação natalina deverá ser em 28 de novembro, data em que se comemora o aniversário da cidade.
A decoração natalina será realizada nas praças Nossa Senhora da Conceição e Carlos Pacheco, no Centro da cidade. As duas praças deverão ganhar iluminação de LED, sendo uma árvore de Natal gigante, aproximadamente 18 metros, instalada próximo à Concha Acústica na praça central. A retirada dos materiais deverá ser feita de 7 a 31 de janeiro de 2026.
A Prefeitura informou na quinta-feira, 13, que a empresa já iniciou os trabalhos com a montagem das estruturas/figuras móveis, reafirmando que a iluminação natalina será acionada no dia do aniversário da cidade.
