A Prefeitura Municipal de Franca assinou um contrato com a empresa J de O Souza Eventos – ME, com sede em Barretos, para a contratação de serviços de instalação, manutenção e retirada da decoração natalina no município. O contrato foi assinado no último dia 3.

O valor do contrato é de R$ 789.900, o que representa uma economia de 53,9% em relação ao teto estipulado no Edital, que era de R$ 1.713.533.

A empresa tem 14 dias úteis para iniciar os serviços de instalação após a assinatura do contrato. A inauguração da iluminação natalina deverá ser em 28 de novembro, data em que se comemora o aniversário da cidade.