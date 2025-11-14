O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo de tempestade para Franca, nessa quinta-feira, 13, que deve durar até o final da tarde desta sexta-feira, 14.

O alerta prevê até 50 milímetros de chuva por dia ou entre 20 e 30 milímetros por hora, com ventos intensos de até 60 km por hora e possível queda de granizo. Apesar do alerta, o risco de corte de energia é baixo, assim como estragos em plantações, queda de galhos de árvore e alagamentos.

Até o momento, em Franca, durante o mês de novembro, foram registrados 54,7 milímetros de chuva. A média prevista pelo Inmet é que esse número gire entorno de 190 a 200 milímetros, número menor do que foi registrado em 2024, quando a cidade recebeu 238,9 milímetros de chuva durante o mês inteiro.