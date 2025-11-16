O francano Abner Goes Dias, de 25 anos, acaba de alcançar um dos maiores marcos da carreira: a convocação para o camp da Seleção Brasileira de Futebol Americano (Brasil Onças). A confirmação veio através do Instagram oficial da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), coroando uma trajetória de sete anos marcada por esforço e paixão pelo esporte.

Apaixonado por esportes desde a infância, Abner sempre buscou novas experiências nas mais diversas modalidades - do futebol ao judô, passando pela natação e o vôlei. Mas foi em 2018, ao conhecer o time Franca Carrascos, que descobriu sua verdadeira vocação. “Mesmo sem nenhum conhecimento sobre o esporte, fui recebido de braços abertos e dei início à minha jornada. Desde o primeiro treino, soube que aquele era o meu lugar”, relembra.

O atleta, que atua na linha defensiva (Defensive Line), logo se destacou pela dedicação e disciplina. Em 2022, foi chamado para integrar o Moura Lacerda Dragons, equipe de alto nível que disputa a Divisão 1 da SPFL (Liga Estadual de São Paulo) e a Liga 1 da CBFA (Campeonato Brasileiro). A experiência foi decisiva para seu amadurecimento técnico e tático.