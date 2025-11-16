O francano Abner Goes Dias, de 25 anos, acaba de alcançar um dos maiores marcos da carreira: a convocação para o camp da Seleção Brasileira de Futebol Americano (Brasil Onças). A confirmação veio através do Instagram oficial da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), coroando uma trajetória de sete anos marcada por esforço e paixão pelo esporte.
Apaixonado por esportes desde a infância, Abner sempre buscou novas experiências nas mais diversas modalidades - do futebol ao judô, passando pela natação e o vôlei. Mas foi em 2018, ao conhecer o time Franca Carrascos, que descobriu sua verdadeira vocação. “Mesmo sem nenhum conhecimento sobre o esporte, fui recebido de braços abertos e dei início à minha jornada. Desde o primeiro treino, soube que aquele era o meu lugar”, relembra.
O atleta, que atua na linha defensiva (Defensive Line), logo se destacou pela dedicação e disciplina. Em 2022, foi chamado para integrar o Moura Lacerda Dragons, equipe de alto nível que disputa a Divisão 1 da SPFL (Liga Estadual de São Paulo) e a Liga 1 da CBFA (Campeonato Brasileiro). A experiência foi decisiva para seu amadurecimento técnico e tático.
No fim do mesmo ano, Abner deu um passo ainda maior: passou na seletiva do T-Rex, equipe de Timbó (Santa Catarina), considerada o melhor programa de futebol americano do país - tricampeã brasileira e hexacampeã catarinense invicta.
“No T-Rex, vivi uma transformação completa. É mais do que um time, é uma filosofia de vida que cobra excelência, disciplina e caráter”, afirma o jogador, que foi orientado por nomes de peso como Juan Pablo Teran (melhor coach defensivo do país), Breno Takahashi e Bruno Spiess.
Com muito esforço e apoio dos pais, Renato Dias e Cristina Goes Dias, o atleta conquistou a titularidade logo na primeira partida com o time catarinense. Em 2024, foi campeão da Conferência Sul da Superliga Nacional, atuando como Defensive Tackle e Left Guard - uma nova posição ofensiva que exigiu adaptação e aprendizado.
A convocação
Já em 2025, apesar de o T-Rex não ter levado o título, Abner recebeu a notícia que marcou sua trajetória: a convocação para representar o Brasil. “Quando vi meu nome na lista da Seleção, foi uma emoção indescritível. Todo o esforço dos últimos sete anos valeu a pena. Ser reconhecido nacionalmente é uma das maiores recompensas que já vivi”, conta.
Entre as inspirações que o motivam dentro e fora de campo, estão grandes nomes do futebol americano, como Aaron Donald, Chris Jones e Mazi Smith, referências na posição defensiva, além de Byron Murphy II.
No cenário nacional, Abner admira atletas que ajudaram a fortalecer o esporte no Brasil, como Paulo Ricardo Júnior (Seleção Brasileira), Paulo Andrade (ex-Seleção Brasileira), Bruno Takahashi e Lucas Zanon, ambos do T-Rex.
A jornada, no entanto, continua repleta de desafios. O atleta explica que o futebol americano no Brasil ainda depende muito do esforço pessoal dos jogadores, que frequentemente arcam com despesas de viagens e competições. Por isso, Abner busca novos apoiadores e patrocinadores para seguir representando Franca e o país no esporte.
“Hoje olho para trás e vejo o quanto cresci - do menino curioso que sonhava em jogar ao atleta que veste as cores do Brasil. Aprendi que não existe ‘ser’ Seleção Brasileira, e sim ‘estar’. E estar exige trabalho duro todos os dias”, afirma.
