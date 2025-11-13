13 de novembro de 2025
Mulher é presa vendendo remédios falsos para emagrecimento

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Polícia Civil: o caso segue em investigação
Polícia Civil: o caso segue em investigação

Uma mulher foi presa em flagrante nessa quarta-feira, 12, em Batatais, na região de Franca, suspeita de vender medicamentos falsificados para emagrecimento. A identidade dela não foi revelada pela Polícia Civil.

A investigação começou após denúncias de que produtos irregulares estavam sendo comercializados na cidade e também em municípios da região. Entre os medicamentos apreendidos estava a Tirzepatida, substância usada para controle de peso e diabetes, que teria origem no Paraguai.

Com base nas informações levantadas, a Polícia Civil pediu à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado. A operação contou com o apoio da Delegacia Seccional de Franca e do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) 3, de Ribeirão Preto.

Durante a ação, os agentes encontraram 27 ampolas de um produto identificado como "T.G.", 13 ampolas de "Lipoless", além de um celular e receitas médicas que seriam usadas para dar aparência de legalidade à venda.

Diante das provas, a mulher foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia de Batatais, onde permanece à disposição da Justiça.

Ela deve responder por falsificação de produtos medicinais e contrabando, além de crimes contra a ordem econômica e de consumo.

A Polícia Civil segue investigando a origem dos medicamentos falsificados e se há outros envolvidos no esquema.

