Após anunciar o treinador português João Carlos Barros, a diretoria da Francana acertou a contratação do preparador físico Lucas Bahia, de 42 anos. Ambos trabalharão com a equipe sub-20, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2026.

Lucas Bahia defendeu diferente camisas ao longo de sua carreira como atleta. O ex-meia atuou pela própria Francana na temporada de 2009 e teve passagens por Primavera, Rio Claro, XV de Piracicaba, São Carlos e Barueri. Agora, com um novo curso no currículo, ele inicia sua trajetória como preparador físico na Veterana. Natural de Campinas, Lucas mora em Cristais Paulista.

A princípio, a nova comissão técnica foi contratada para comandar a Veterana na Copa São Paulo. O auxiliar técnico do time principal, Luís Gustavo, o Viola — que dirigiu a equipe sub-20 na última edição da Copa SP —, segue como membro permanente da comissão técnica do clube.