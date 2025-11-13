13 de novembro de 2025
VETERANA

Francana anuncia ex-jogador como preparador físico para a Copa SP

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Francana
Anúncio de Lucas Bahia como novo preparador físico da Francana
Anúncio de Lucas Bahia como novo preparador físico da Francana

Após anunciar o treinador português João Carlos Barros, a diretoria da Francana acertou a contratação do preparador físico Lucas Bahia, de 42 anos. Ambos trabalharão com a equipe sub-20, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2026.

Lucas Bahia defendeu diferente camisas ao longo de sua carreira como atleta. O ex-meia atuou pela própria Francana na temporada de 2009 e teve passagens por Primavera, Rio Claro, XV de Piracicaba, São Carlos e Barueri. Agora, com um novo curso no currículo, ele inicia sua trajetória como preparador físico na Veterana. Natural de Campinas, Lucas mora em Cristais Paulista.

A princípio, a nova comissão técnica foi contratada para comandar a Veterana na Copa São Paulo. O auxiliar técnico do time principal, Luís Gustavo, o Viola — que dirigiu a equipe sub-20 na última edição da Copa SP —, segue como membro permanente da comissão técnica do clube.

O presidente da Francana, Rafael Diniz, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a definição da comissão técnica do elenco principal será feita apenas no fim deste mês. Wantuil Rodrigues comanda a equipe desde 2020. "Vamos definir a comissão técnica do profissional somente no dia 21 de novembro. Não há ninguém descartado ou com preferência; gosto de tomar decisões racionais, sem pressão ou precipitação".

A Francana disputará duas competições importantes no início de 2026: a Copa São Paulo de Juniores (sub-20) e o Campeonato Paulista da Série A3.

