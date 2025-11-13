13 de novembro de 2025
ATRASOU

Entrega da reforma da Estação em Franca é adiada para 2026

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
Sampi/Franca
Obras na antiga Estação Ferroviária Mogiana, em Franca
A entrega da obra de revitalização da antiga Estação Ferroviária Mogiana, localizada no bairro Estação, em Franca, sofreu novo adiamento e agora tem previsão de conclusão apenas para 2026. O contrato com a empresa Transpor Engenharia Ltda., responsável pelos serviços, foi prorrogado por mais 90 dias, conforme termo publicado pela Prefeitura na edição desta quinta-feira, 13, do Diário Oficial do Município.

O projeto, orçado em cerca de R$ 3 milhões, tinha previsão inicial de conclusão para outubro de 2023, mas desde então o cronograma vem sendo sucessivamente ajustado.

A revitalização do imóvel histórico tem como objetivo transformar o espaço em um centro cultural e turístico. O novo termo de aditamento, assinado nesta quarta-feira, 12, foi solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que apresentou justificativas técnicas para a prorrogação do contrato.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou ao GCN que os serviços estão na fase de “correções finais”, após apontamentos feitos pela equipe de fiscalização. Ainda falta instalar o gradil, que servirá para proteger o prédio ao longo da avenida Bernardino Pucci.

Com o novo prazo, as obras, que deveriam ter sido entregues há mais de dois anos, devem ser concluídas apenas no primeiro semestre de 2026.

