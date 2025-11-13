13 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

NA REGIÃO

Carro pega fogo e idoso morre com 80% do corpo queimado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro totalmente queimado após pegar fogo em São José da Bela Vista
Carro totalmente queimado após pegar fogo em São José da Bela Vista

Um idoso de 65 anos morreu na noite dessa quarta-feira, 12, na Santa Casa de Franca, após sofrer graves queimaduras em 80% do corpo. O homem teve o corpo incendiado enquanto estava dentro de seu próprio carro, em São José da Bela Vista.

A vítima estava dentro do veículo na terça-feira, 11, quando o veículo onde ele estava começou a pegar fogo de forma repentina. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo as roupas da vítima, que ficou completamente em chamas.

Populares que passavam pelo local e moradores das proximidades tentaram ajudar, jogando água para conter o fogo, mas os ferimentos foram extremamente graves.

O idoso foi socorrido em estado crítico e levado à Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

