Um idoso de 65 anos morreu na noite dessa quarta-feira, 12, na Santa Casa de Franca, após sofrer graves queimaduras em 80% do corpo. O homem teve o corpo incendiado enquanto estava dentro de seu próprio carro, em São José da Bela Vista.

A vítima estava dentro do veículo na terça-feira, 11, quando o veículo onde ele estava começou a pegar fogo de forma repentina. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo as roupas da vítima, que ficou completamente em chamas.

Populares que passavam pelo local e moradores das proximidades tentaram ajudar, jogando água para conter o fogo, mas os ferimentos foram extremamente graves.