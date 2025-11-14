A Feira Literária de Franca está acontecendo na Praça Carlos Pacheco, no centro, até este sábado, 15. Com diversas apresentações, oficinas e contação de histórias, o evento tem recebido pessoas de todas as idades.
Na tarde desta quarta-feira, 12, a reportagem do portal GCN/Sampi esteve no local, onde pôde acompanhar a apresentação da Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical). Os alunos eram na faixa de 7 a 13 anos e alguns carregavam seus instrumentos. Foi o caso do Miguel, de 12 anos, que participou da apresentação junto de seu violão. Era a primeira apresentação do garoto ao público.
“Toco violão desde os 10 anos. Estou treinando há três semanas, espero que dê tudo certo, é a minha primeira apresentação”, contou o menino.
A coordenadora e professora do Emim, Mariana Cristina Nicolau, destacou a importância de oportunidades como essa, de apresentação em público, para o desenvolvimento dos alunos.
“Foi um projeto realizado durante todo o ano, onde eles agiram como protagonistas. Eles fizeram pesquisas, estudaram as canções, a biografia de cada poeta. [...] Um projeto culminando em uma apresentação para a população é muito importante para a criança, porque ela tem o desenvolvimento da sua autonomia, do seu fazer artístico, da sua capacidade de estar em público coletivamente. É muito positivo para o processo de aprendizagem da criança”, disse Mariana.
O presidente da Academia Francana de Letras, Carlos Roberto Goulart, o “Carogo”, estava no evento, registrando as apresentações e com o estande da Academia Francana de Letras, onde oferecia desafios de quebra-cabeças e raciocínio para as pessoas. O prêmio por completar o desafio era escolher um de seus livros para levar para casa. Sobre o evento, Carogo não escondeu suas grandes expectativas.
“Nós estamos encantados. É o primeiro passo para que a gente possa realizar futuras feiras de livros. Tem alguns expositores que vieram de fora, acreditando no potencial da cidade, os organizadores que fazem parte da Prefeitura se empenharam muito, deram o máximo. E nós, aqui da Academia, também estamos fazendo o nosso máximo”, completou.
Carogo convidou toda a população a comparecer ao evento, que vai até o sábado e ocorre das 8h às 20h, ao lado da Casa da Cultura do Artista Francano “Abdias do Nascimento”. Para ele, leitura é importante para o autoconhecimento.
“A palavra escrita aqui tem vez, e é isso que nós queremos passar para as pessoas, que a leitura é importante para o autoconhecimento. Quem estiver lendo, venha para a feira porque está sensacional”, concluiu.
Futuro promissor
A convite de Carogo, o escritor Roberto Nunes Rocha fazia parte também do estande da Academia Francana de Letras. Trazendo seus quatro livros, o escritor viu a vinda para a Feira Literária de Franca como uma oportunidade.
“Nós temos muitas coisas que aprimorar e fazer diferença aqui em Franca, porque Franca é privilegiada em relação aos escritores. Nós temos muitos escritores e com qualidade muito boa. Franca tem um futuro promissor na questão literária, eu me sinto privilegiado em poder fazer parte desses eventos”, afirmou Roberto.
Cronograma do evento
Sexta-feira, 14/11/2025
Série. “Uma lição de vida - Brahms”
Oficineira: Maria Ângela Pires
Local: Praça Carlos Pacheco
Horário: 9h às 10h
Oficina de lanternas - Lions Clube
Oficineira: Marília
Local: Saguão Casa da Cultura
Horário: 9h às 11h
Contação de História: “Cotidiano”
Escritora: Lígia Freitas
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 9h30 às 10h15
Apresentação Escola Municipal de Iniciação Musical
EMIM: Alunos Grupo 2
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 10h15 às 11h15
Exposição e Pintura ao Vivo
Artista: Cris Nehemy
Local: Pinacoteca (Casa da Cultura) e Praça Carlos Pacheco
Horário: 13h às 14h
Contação de História “Enigma no Pantanal”
Oficineira: Flora Balieiro
Local: Praça Carlos Pacheco - Kombi
Horário: 14h às 15h
Oficina de HQ
Oficineiros: Bowie e Leon Bolissian
Locais: Praça Carlos Pacheco e Saguão Casa da Cultura e do Artista Francano
Horário: 15h às 17h
Série. “Uma lição de vida - Brahms”
Oficineira: Maria Ângela Pires
Local: Praça Carlos Pacheco
Horário: 9h às 10h
Roda de Conversa: “A literatura infantil na formação da criança e do leitor”
Iniciativa: Editora Autorar
Local: Auditório Casa da Cultura e do Artista Francano
Horário: 15h às 17h
Lançamento de livros: Autorar Editora
Local: Saguão Casa da Cultura e do Artista Francano
Horário: 17h às 18h
Obra de Machado de Assis
Mediadora: Maria Luiza Salomão
Local: Biblioteca Municipal 'Dr. Américo Maciel de Castro”
Horário: 18h
Lançamento de livro
Local: Estande da Academia Francana de Letras
Horário: 17h às 18h - Metas e objetivos, faça acontecer! - Mara Perente
Lançamento Antologia “Bicentenário - Franca 200 anos”
Diversos autores francanos
Local: Salão Nobre (Anfiteatro) - OAB 13ª Subseção de Franca
Horário: 19h30 às 21h30
Música ao Vivo
Músico: Growrom
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 18h30 às 20h
Sábado - 15/11/2025
Contação de História: “E agora, Amora?”
Escritora: Vivian Bueno Belato
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 9h às 10h
Vozes que Inspiram: “Contação e Escrita Poética para Adolescentes”
Mediação: Maria Silvia Rodrigues
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 10h às 11h30
Oficina de minitextos
Facilitadora: Soraia Veloso (a partir de 14 anos)
Local: Auditório - Casa da Cultura
Horário: 10h às 11h
Roda de Conversa: “Os muitos caminhos da não-ficção”
Acadêmicos: Bruno Piola e Luiz Cruz de Oliveira // Mediação: Sônia Machiavelli
Local: Auditório Casa da Cultura
Horário: 11h às 12h
Lançamento de livro: “A influência da psicologia positiva sobre a terapia cognitivo-comportamental e a criação de uma nova vertente na psicologia”
Escritores: William Rafael Verissimo Ferreira e Ana Paula Barbosa
Local: Praça Carlos Pacheco
Horário: 12h às 13h
Lançamentos de livros:
8h30 às 9h30: Macho e Fêmea - Carlos César Damiel
10h às 11h: Relógio de Gelo – Maria Helena Zeoti
12h às 13h: A Mulher que não existe e outras histórias - Soraia Veloso Cintra
13h às 14h: Contos Sóbrios e Fogo no Peito – Roberto Nunes Rocha
16h às 17h: O Telegrafista do Trem – Karina Gera
Local: Academia Francana de Letras (Casa da Cultura)
Música ao Vivo - Zauros
Artistas: Lucas e Tales
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 13h às 14h
Roda de conversa: Desenvolvimento humano e emocional; Educação e Cidadania
Escritor: José Pessoni Filho
Local: Auditório Casa da Cultura e do Artista Francano
Horário: 12h às 13h
Oficina “O que é ilustração na literatura infantil?”
Ilustrador: Pedro Ribeiro (para crianças e responsáveis)
Locais: Praça Carlos Pacheco e Saguão Casa da Cultura e do Artista Francano
Horário: 13h às 14h
Sarau PROTESTO: “Poesia que bate o tambor com fúria e esperança”
Escritor: Carlos de Assumpção
Local: Praça Carlos Pacheco - Kombi
Horário: 14h às 15h30
Contação de História: “E agora, Amora?”
Escritora: Vivian Bueno Belato
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 15h30 às 16h
Música ao Vivo
Músico: Relô Rolô
Local: Praça Carlos Pacheco - Palco Kombi
Horário: 17h às 18h30
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.