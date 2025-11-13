13 de novembro de 2025
MAGIA DO NATAL

Caravana da Coca-Cola em Franca: veja se passará no seu bairro

Por Hevertom Talles | da Redação
Sampi/Franca
Caravana Iluminada da Coca-Cola: em Franca, o desfile será nos dias 4 e 5 de dezembro
Caravana Iluminada da Coca-Cola: em Franca, o desfile será nos dias 4 e 5 de dezembro

A tradicional Caravana Iluminada da Coca-Cola retornará a Franca e promete encantar moradores de todas as idades. A empresa confirmou que a atração passará pela cidade nos dias 4 e 5 de dezembro.

O desfile terá caminhões temáticos e uma trilha sonora especial que celebra a magia do Natal, com o Papai Noel como destaque. O trajeto começará às 19h, nos dois dias, e passará por diversos bairros de Franca.

O público poderá ver o trajeto completo que a Caravana da Coca-Cola percorrerá em cada um dos dias clicando aqui.

A expectativa é que muitas pessoas saiam às ruas para acompanhar o espetáculo de luzes, música e emoção, em um dos momentos mais aguardados do ano para quem celebra o clima natalino.

