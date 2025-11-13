A tradicional Caravana Iluminada da Coca-Cola retornará a Franca e promete encantar moradores de todas as idades. A empresa confirmou que a atração passará pela cidade nos dias 4 e 5 de dezembro.

O desfile terá caminhões temáticos e uma trilha sonora especial que celebra a magia do Natal, com o Papai Noel como destaque. O trajeto começará às 19h, nos dois dias, e passará por diversos bairros de Franca.

O público poderá ver o trajeto completo que a Caravana da Coca-Cola percorrerá em cada um dos dias clicando aqui.