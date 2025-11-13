O bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, pede orações para o Monsenhor José Geraldo Segantin, que está internado desde o último domingo, 9, após passar mal durante uma missa no Santuário Diocesano de Santo Antônio.

O reitor do Santuário foi internado no Hospital São Joaquim/Unimed logo após o mal-estar, permanecendo na unidade de saúde até essa quarta-feira, 12, quando foi transferido para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto, para seguir o tratamento de pancreatite.

Em entrevista à rádio Difusora, durante o programa Show da Manhã, apresentado por Valdes Rodrigues, nesta quinta-feira, 13, Dom Paulo disse que o padre José Geraldo estava bem antes da transferência. “Ele estava bem, estava lúcido, rezamos juntos, conversamos para ele não ficar preocupado, porque é hora de ele se cuidar: 'deixe que a gente cuide das coisas pastorais, você vai cuidar de sua saúde, é que os médicos estão pedindo'”, revelou Dom Paulo como foi a conversa.