O bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, pede orações para o Monsenhor José Geraldo Segantin, que está internado desde o último domingo, 9, após passar mal durante uma missa no Santuário Diocesano de Santo Antônio.
O reitor do Santuário foi internado no Hospital São Joaquim/Unimed logo após o mal-estar, permanecendo na unidade de saúde até essa quarta-feira, 12, quando foi transferido para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto, para seguir o tratamento de pancreatite.
Em entrevista à rádio Difusora, durante o programa Show da Manhã, apresentado por Valdes Rodrigues, nesta quinta-feira, 13, Dom Paulo disse que o padre José Geraldo estava bem antes da transferência. “Ele estava bem, estava lúcido, rezamos juntos, conversamos para ele não ficar preocupado, porque é hora de ele se cuidar: 'deixe que a gente cuide das coisas pastorais, você vai cuidar de sua saúde, é que os médicos estão pedindo'”, revelou Dom Paulo como foi a conversa.
O bispo disse que segue rezando e confia nos médicos que estão cuidando do monsenhor. “Quando a gente procura um médico, é porque confiamos nos profissionais. Nossa missão é rezar para que a equipe médica encontre a medicação para cortar essa infecção”, concluiu o líder religioso.
O Santuário de Santo Antônio segue com sua programação normal, com os trabalhos sendo realizados por toda equipe e pelo padre Fernandinho Antônio Costa.
