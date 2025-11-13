13 de novembro de 2025
FRANCA-CRISTAIS

Adolescente é resgatado na rodovia e entregue em base da PM

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Conseg/Cristais Paulista
Pais foram buscar o garoto na base da PM em Cristais Paulista
Um adolescente foi encontrado desorientado às margens da rodovia Cândido Portinari, sentido Cristais Paulista, nas proximidades do antigo Clube dos Bagres, na manhã desta quinta-feira, 13.

Segundo a Polícia Militar, um motorista que passava pelo local percebeu a situação do jovem e parou para oferecer ajuda. Ele levou o garoto até a Base da Polícia Militar de Cristais Paulista, onde foi acolhido pelos cabos Bordini e Isvane.

De acordo com os policiais, o adolescente estava confuso e bastante tímido, o que dificultou sua identificação. Com paciência e diálogo, os militares conseguiram algumas informações que ajudaram a localizar os familiares.

Com o apoio do sargento Penha, que atua em Franca, os policiais entraram em contato com os pais do jovem. Eles foram informados sobre o paradeiro do filho e seguiram até a base policial de Cristais Paulista, onde ocorreu reencontro.

