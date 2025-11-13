Um adolescente foi encontrado desorientado às margens da rodovia Cândido Portinari, sentido Cristais Paulista, nas proximidades do antigo Clube dos Bagres, na manhã desta quinta-feira, 13.
Segundo a Polícia Militar, um motorista que passava pelo local percebeu a situação do jovem e parou para oferecer ajuda. Ele levou o garoto até a Base da Polícia Militar de Cristais Paulista, onde foi acolhido pelos cabos Bordini e Isvane.
De acordo com os policiais, o adolescente estava confuso e bastante tímido, o que dificultou sua identificação. Com paciência e diálogo, os militares conseguiram algumas informações que ajudaram a localizar os familiares.
Com o apoio do sargento Penha, que atua em Franca, os policiais entraram em contato com os pais do jovem. Eles foram informados sobre o paradeiro do filho e seguiram até a base policial de Cristais Paulista, onde ocorreu reencontro.
